中華電信積極布局6G 多軌道衛星拚手機直連

2026 6G Summit Taipei國際高峰會今天登場，中華電信總經理林榮賜今天表示，6G將進一步朝向AI原生（AI-Native）網路發展，將數位連結從地面延伸至空中；中華電積極布局多軌道衛星，為未來6G時代行動網路與衛星融合打基礎，實現手機直連衛星願景。

為加速台灣邁向AI-Native 6G時代，中華電信攜手6G產業論壇（6GIF）與台灣資通產業標準協會（TAICS），於今天起至24日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「2026 6G Summit Taipei」國際高峰會。

高峰會以Towards the AI-Native 6G Era為主題，匯聚國內外產業領袖、學研專家及國際6G推動組織代表，共同探討AI原生網路、國際標準、關鍵技術及產業應用，促進台灣資通訊產業與全球6G生態系深化合作。

林榮賜於大會致詞時表示，6G的突破不在於單一硬體或軟體技術，而在於打造一個跨產業協作的次世代數位生態系，相較於5G著重高速率、低延遲及大規模物聯網，6G將進一步朝向AI原生（AI-Native）網路發展。

他進一步說明，AI從應用層走向通訊基礎設施，並結合AI-RAN、整合感測與通訊（ISAC）、非地面網路（NTN）及低空經濟等創新技術，將數位連結從地面延伸至空中，開啟一個萬物智慧連網的新時代；台灣憑藉半導體實力與完整的ICT產業鏈，絕對有能力成為全球6G創新的核心夥伴。

6G產業論壇（6GIF）會長張培仁表示，台灣擁有高度整合的產業生態系，從晶片到設備、從網路到終端、從AI到雲端，這些能力為台灣在全球6G發展中奠定了堅實基礎。

呼應高峰會主題，中華電信於現場展出「多軌衛星通訊服務」，整合高軌、中軌、低軌衛星及衛星電話等通訊能力，並與既有地面網路協同運作，是國內唯一同時提供完整多軌衛星通訊解決方案的電信業者。

6G規格尚在制定，業界推估6G標準2029年出爐、2030年開始落地。中華電信表示，長期投入5G-Advanced及6G前瞻技術發展，持續參與3GPP國際標準組織及NGMN（Next Generation Mobile NetworksAlliance）等國際產業聯盟，並投入相關技術標準制定工作，為台灣未來6G商用發展預作準備。

中華電信研究院無線通信研究所長陳瓊璋表示，中華電積極布局多軌道衛星，為未來與行動網路融合打基礎，業界也盼衛星與行動網路透過3GPP形成全球統一標準與生態；他也表示，多軌衛星布局整合提升價值後，邁入6G時代後，就能與行動網路整合，實現手機直連衛星願景。