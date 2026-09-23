連30紅！AI生產動能超強勁 經部：8月製造業生產指數創新高

AI動能超強勁。經濟部23日發布8月工業生產指數145.97、製造業生產指數148.42，雙雙創歷年單月新高；年增率分別達23.47%、24.61%，雙雙呈連續30個月正成長。經濟部預期AI需求持續熱絡，加上國際品牌消費性電子新品備貨需求，可望維繫我國製造業穩健成長態勢。

儘管8月製造業生產創下歷年單月新高紀錄，惟24.61%成長率仍低於原先預期。經濟部統計處副處長陳玉芳指出，主要是廠商調整伺服器的產品規格及生產排程，致電子零組件業生產未如預期。她並強調，8月電子零組件業生產指數166.84，雖然未如預期，但仍創歷年單月新高，AI相關供應鏈生產仍是十分暢旺。

其次，陳玉芳指出，在基本金屬生產也未如預期，一方面是因為市場需求回升力道緩一點，另外8月南部連續大雨，致廠商銷售受阻，致庫存增加。

展望未來，陳玉芳表示，AI等新興科技應用需求不墜、國際雲端服務業者擴大資本支出與各國加速布建AI基礎設施，挹注我國半導體先進製程、高階封測及伺服器等相關供應鏈生產動能，加以國際品牌消費性電子新品備貨需求，可望維繫我國製造業穩健成長態勢。