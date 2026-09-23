創見搶攻Edge AI商機 推兩款嵌入式鏡頭模組、攜手研華整合輝達平台

記憶體模組廠創見（2451）23日宣布，推出ECM101U2C與ECM301G2F兩款嵌入式鏡頭模組，分別採用USB 2.0 Type-C與GMSL2傳輸介面，適合智慧零售、自助服務設備、機器視覺、工業自動化、機器人及Edge AI視覺應用，同時也攜手工業電腦大廠研華（2395），將ECM301G2F嵌入式鏡頭模組整合至搭載輝達（NVIDIA）Jetson Orin平台的運算平台。

創見此次與研華攜手合作，將ECM301G2F嵌入式鏡頭模組整合至搭載NVIDIA Jetson Orin平台的DS-015 Edge AI運算平台，由雙方研發團隊共同完成驅動程式整合與相容性驗證。整合方案結合即時影像擷取與AI視覺辨識，可應用於智慧零售、自助服務機等互動式終端，提供商品辨識、智慧導購及個人化推薦等服務。

創見ECM101U2C嵌入式鏡頭模組搭載2MP CMOS影像感測器，提供Full HD 1920 × 1080解析度及最高60fps影像輸出，可流暢擷取動態畫面，滿足即時影像辨識與人機互動需求。產品採用USB 2.0 Type-C介面並支援UVC（USB Video Class）協定，可與工業電腦、嵌入式系統及Edge AI平台快速整合，有助於降低開發與部署門檻。

為滿足設備布線與長距離影像傳輸需求，ECM301G2F採用GMSL2高速傳輸介面，搭配FAKRA連接器及PoC（Power over Coax）同軸供電技術，可透過單一同軸線材同步傳輸影像與電力，有助於簡化系統布線並提升安裝彈性。產品亦支援ISP工具與客製化影像參數調校，操作溫度範圍達-30°C至70°C，適合智慧交通、AMR/AGV、機器人、工業自動化、機器視覺及Edge AI監控等應用。

創見持續拓展嵌入式鏡頭模組產品陣容，涵蓋USB、MIPI CSI-2與GMSL2等多元介面，並提供ISP影像調校、驅動程式整合及系統驗證等完整技術服務，可依不同運算平台、安裝條件與成像需求提供合適配置，協助客戶縮短開發時程，加速Edge AI視覺方案導入。