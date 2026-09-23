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擴大全球布局 貿聯完成收購Interplex集團資料通訊業務

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

貿聯-KY（3665）23日公告已與子公司BizLink Speedy Pte. Ltd.共同完成Interplex集團資料通訊業務(Datacom Business)收購案，Datacom Business將自9月23日起納入本公司合併報表。

貿聯表示，本收購案將強化該公司於資料中心連接技術及基礎設施領域的布局，取得創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案，並提升相關製造能力。透過整合Interplex Datacom業務，該公司將進一步鞏固於整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，並持續推動產品朝向更高複雜度及更高附加價值的方向發展。

除此之外，此併購案更可提升貿聯在精密金屬加工相關技術方面的能力與市場地位，而這些技術對於支援貿聯的設備解決方案事業部（用於半導體機櫃、醫療設備及系統整合組裝）及其他應用領域至關重要。

本次收購案符合貿聯長期發展策略，對於提升整體營運規模、強化市場競爭力及擴大全球布局具正面助益。收購完成後，該公司將持續致力於Datacom Business之業務發展，並確保營運整合過程順利無縫。

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