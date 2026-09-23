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聯合再生強攻美國市場 明年海外營運看旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
聯合再生執行長張為策。記者簡永祥／攝影
聯合再生執行長張為策。記者簡永祥／攝影

全球能源供應鏈持續重組，在地製造、供應鏈透明與穩定供貨能力成為市場競爭關鍵。聯合再生（3576）以逾20年的太陽能產業經驗為基礎，結合URECO國際太陽能模組品牌與Total Solution全方位能源服務，持續提升國內模組市占，並以美國在地製造推進國際布局。

近年聯合再生能源持續推動組織重整與營運轉型，在國內模組市場的市占率穩步提升；海外則以美國作為下一階段成長重點，並透過歐洲、泰國、台灣及北美的指標性能源展會，持續提升品牌國際能見度。

組織重整驅動轉型，強化整合服務及新產品多元應用

2025年第4季，張為策就任執行長、姜暭先出任事業總經理，以「國際拓展、在地深耕」為雙軸，正式啟動治理升級與營運轉型的新階段。團隊積極推進國際市場布局，串聯太陽能電池與模組研發製造、系統開發與建置、儲能、維運、資產管理及綠電銷售等關鍵環節，並結合子公司鼎日能源，補強案場維運與資產管理能力，同時關注AI資料中心的能源需求，並探索低軌衛星等太空應用機會。

在台灣，聯合再生能源憑藉國產製造、品質紀錄與在地服務，深化與客戶及能源開發商的合作，帶動URECO模組市占率穩步提升。海外市場方面，以美國作為國際布局的重要成長引擎。今年7月，聯合再生能源與中美矽晶共同投資成立公司，規劃赴美建置年產能1GW太陽能模組廠，結合雙方在材料供應、技術研發、營運管理及市場通路等方面的經驗，強化北美市場服務能力。此次赴美設廠不只是產能布局，更是URECO品牌在北美市場的在地化延伸，將推動聯合再生能源從產品出口進一步走向在地製造與市場服務，拓展全球布局。

全球展會接力，提升URECO國際能見度

今年URECO已先後參與歐洲最大智慧能源展The smarter E Europe，以及於泰國曼谷舉行的亞洲永續能源周（ASIA Sustainable Energy Week）；接下來將參與2026台灣國際智慧能源周、台北國際建築建材暨產品展，並於11月前進美國拉斯維加斯，參與北美指標性潔淨能源展RE+，持續拓展全球的客戶與合作機會。

聯合再生能源執行長張為策表示，URECO不只代表模組產品，更代表台灣太陽能產業長年累積的品質與履約能力。我們將持續提升國內市場占有率、推進美國在地製造，並把涵蓋能源服務的Total Solution帶向全球。

聯合再生 美國 市場

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