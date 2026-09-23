無敵搶入AI商機 獲利表現有望提升

AI帶動科技產業變革，大立光掌握了脈動切入CPO領域，重新找到成長動力，股價也一飛衝天。台中市幾位診所醫師聊起董事長林恩平的過往，認為他能從12年的小兒科醫師轉型為科技業領先者相當不易，也為當初林恩平曾好心勸他們買大立光而未買，至今仍十分遺憾。

2026-09-23 14:29