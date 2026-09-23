快訊

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

亞運男籃／男籃外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

聽新聞
0:00 / 0:00

無敵搶入AI商機 獲利表現有望提升

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
無敵總經理李圍正。記者吳凱中／攝影
無敵總經理李圍正。記者吳凱中／攝影

無敵（8201）總經理李圍正23日指出，公司成功搶入AI商機，拿下高階AI伺服器經銷代理業務，主要客戶在台灣及東南亞等地，今年剛完成一項政府大型專案，目前仍有在手訂單，下半年將視原廠缺料情況，盡力滿足客戶需求。

營收認列部分，李圍正表示，由於公司不背貨，僅提供技術服務，因此在最新IFRSs規則下，只能認列經銷服務價差，而不能認列銷售總額，因此在營收表現上，無法看出顯著差異。不過換言之，每一筆訂單完成都將直接認列成純益，對於公司獲利結構將有所幫助，一旦規模擴大，公司獲利將有機會迎來顯著成長。

公司表示，目前經銷代理產品以B200、B300以及GB300為主，GB缺貨情形相對嚴重，產品交期較長。

營收 伺服器 客戶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東擎上半年獲利超越去年 迎接邊緣AI資安法規與開放自動化三大商機

聯想奮起！長期淨利率衝8% 強攻AI基礎設施商機

稼動率滿載且大擴產能 法人調高大量獲利預估值及目標價

00891搭上ASIC爆發潮！創意衝7150元再創新高 AI下一波看先進封裝、測試

相關新聞

大立光股價飛漲 董座林恩平棄醫轉型…醫師朋友最扼腕這件事

AI帶動科技產業變革，大立光掌握了脈動切入CPO領域，重新找到成長動力，股價也一飛衝天。台中市幾位診所醫師聊起董事長林恩平的過往，認為他能從12年的小兒科醫師轉型為科技業領先者相當不易，也為當初林恩平曾好心勸他們買大立光而未買，至今仍十分遺憾。

研華北美市場下半年爆發性增長 全年業績目標10億美金

工業電腦龍頭研華（2395）今年北美市場成長強勁，北美區總經理牛文中23日預估，下半年應該有個爆發性的成長，預計會比上半年多至少五成的業績，全年應該有機會做到10億美金，2026年應該是蠻好的成長。

擴大全球布局 貿聯完成收購Interplex集團資料通訊業務

貿聯-KY（3665）23日公告已與子公司BizLink Speedy Pte. Ltd.共同完成Interplex集團資料通訊業務(Datacom Business)收購案，Datacom Business將自9月23日起納入本公司合併報表。

聯合再生強攻美國市場 明年海外營運看旺

全球能源供應鏈持續重組，在地製造、供應鏈透明與穩定供貨能力成為市場競爭關鍵。聯合再生（3576）以逾20年的太陽能產業經驗為基礎，結合URECO國際太陽能模組品牌與Total Solution全方位能源服務，持續提升國內模組市占，並以美國在地製造推進國際布局。

無敵搶入AI商機 獲利表現有望提升

無敵（8201）總經理李圍正23日指出，公司成功搶入AI商機，拿下高階AI伺服器經銷代理業務，主要客戶在台灣及東南亞等地，今年剛完成一項政府大型專案，目前仍有在手訂單，下半年將視原廠缺料情況，盡力滿足客戶需求。

「上市如放風箏只是起點」開心出席發表會 童子賢誇小金孫東擎考200分

和碩（4938）集團孫公司東擎科技（7710）23日舉辦上市前業績發表會，除大家長童子賢出席致賀，現場供應鏈嘉賓雲集，童子賢致詞誇東擎團隊具匠人精神，期勉上市只是起點，未來前景將需如「放風箏」戰戰兢兢，他也誇獎東擎今年業績200分，順便開了自己跟同仁姓名玩笑，集團喜事顯然讓他心情很愉快。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。