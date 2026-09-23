「上市如放風箏只是起點」開心出席發表會 童子賢誇小金孫東擎考200分

和碩（4938）集團孫公司東擎科技（7710）23日舉辦上市前業績發表會，除大家長童子賢出席致賀，現場供應鏈嘉賓雲集，童子賢致詞誇東擎團隊具匠人精神，期勉上市只是起點，未來前景將需如「放風箏」戰戰兢兢，他也誇獎東擎今年業績200分，順便開了自己跟同仁姓名玩笑，集團喜事顯然讓他心情很愉快。

東擎23日業績發表會，包括和碩董事長童子賢、華擎（3515）董事長童旭田、群聯電子董事長潘建成、研揚董事長莊永順、晶達科董事長李英珍、ICAA理事長暨融程電董事長呂谷清及英特爾（Intel）客戶暨產品研發部平台應用執行總監、超微（AMD）台灣區副總裁陳明皓也都出席見證。

童子賢致詞時表示，集團已有很多次上市活動，他今天心情暨不會緊張也不會太興奮，但心裡感到欣慰，對東擎的未來，他指出「上市就像放風箏，放的時候很開心，隨風上去，但拉風箏不可以只有10分鐘就讓風箏掉下來，期勉東擎團隊，今天是放風箏的起點，要維持姿勢讓風箏永遠保持在天空飄揚。」

童子賢表示，資本市場對東擎有鼓勵跟實質幫助，但更關鍵是團隊長期投入的紮實功夫。

他指出，2011年華擎將工業電腦部門分割獨立成東擎，成立至今也15年，期間看到的是團隊投入研發的職人精神，展現的是過人的匠人工藝。童子賢表示，工業電腦抗環境跟耐衝擊的特性，都非一般消費電子產品可以比擬，選材料跟研發上也比一般電腦更嚴苛，附加價值也更高。

其次，童子賢也誇東擎業績讓人開心，上半年財報業績就考97分，全年有機會200分，打趣說：不曉得股價定價會如何？他也期許東擎上市就像放風箏，今天只是起點，未來會越飛越高。

童子賢指出，工業電腦名詞很容易被誤會，其實舉凡商業應用、智慧倉儲、網路賣場用到的冷鏈服務，甚至在戰場上的管理平台，無人設備或戰場指揮，都會用到工業電腦。

他表示，2026年AI有不同面貌，以落地為主，工業電腦也成AI落地強有力工具，AI並讓IOT也走向不同發展，舉凡到餐廳點餐的POS或娛樂系統，都是工業電腦的天下，未來發展也還很大。

和碩集團旗下華擎科技於2011年分割工業電腦部門，成立東擎科技，15年後終於上市，東擎董事長李俊瑩指出，上市主要有3個目的：第一是希望上市可以吸引更多研發跟創新人才，協助海外市場拓展。並提升研發能力，第二是市場拓展，除提升知名度加速爭取更多合作伙伴，第三是資本市場，透過上市取得財務彈性。

李俊瑩指出，AI、機器人跟智慧製造都是東擎跟工業電腦同業鎖定努力成長的重點產業，也希望台灣工業電腦成為繼半導體之後，另一個具全球競爭力的產業。

和碩集團孫公司東擎將於10月下旬掛牌，大家長童子賢與華擎董事長童旭田偕東擎主管一起合影。記者王郁倫／攝影