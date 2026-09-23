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貼近消費者日常 台灣首間PlayStation概念店進駐CITYLINK南港店

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣首間PlayStation概念店集結PlayStation5主機、熱門遊戲作品、DualSense無線控制器專區、PC情境題驗區和多元授權周邊商品。圖／宏碁遊戲提供
台灣首間PlayStation概念店集結PlayStation5主機、熱門遊戲作品、DualSense無線控制器專區、PC情境題驗區和多元授權周邊商品。圖／宏碁遊戲提供

宏碁遊戲-創（6908）23 日宣布，台灣首間 PlayStation 概念店正式進駐 CITYLINK 南港店！全新概念店以 PlayStation 品牌與遊戲體驗為核心，集結 PlayStation5 主機、熱門遊戲作品、DualSense 無線控制器專區、PC 情境體驗區和多元授權周邊商品，透過完整商品陳列與實機體驗，打造玩家能夠親自探索、試玩與選購的一站式遊戲空間。

此次插旗 CITYLINK 南港店，看準南港車站匯集台鐵、高鐵、捷運三鐵共構的交通優勢，以及周邊商辦、購物與休閒娛樂，進一步接觸不同族群的消費者。透過 PlayStation 概念店設立，希望讓遊戲體驗更貼近消費者日常生活，無論是核心玩家、休閒玩家，或首次接觸 PlayStation 的消費者，都能更輕鬆地認識 PlayStation 的遊戲世界。

不同於傳統遊戲商品銷售櫃位，PlayStation 概念店將「體驗」作為空間規劃的重要核心。店內除展示 PlayStation®5 系列主機、DualSense 無線控制器、遊戲軟體與相關周邊外，也規劃實機體驗區，讓消費者能實際感受 PlayStation®5 卓越的遊戲效能，以及 DualSense 無線控制器所帶來的沉浸式遊玩樂趣。

透過更完整的產品展示、遊戲試玩與現場服務，概念店不只是購買 PlayStation 商品的通路據點，更希望成為玩家探索新品、接觸熱門遊戲，以及與 PlayStation 品牌互動的重要據點。未來，PlayStation 概念店也將配合新品上市、重點遊戲發售與品牌檔期，規劃新品展示、玩家體驗及通路活動，讓消費者能更深入認識 PlayStation 所打造的娛樂生態系。

隨著遊戲消費體驗日益走向線上與線下融合發展，實體通路除了商品銷售，進一步升級為連結產品體驗、品牌溝通與玩家互動的重要場域。

台灣首間PlayStation概念店正式進駐CITYLINK南港店。圖／宏碁遊戲提供
台灣首間PlayStation概念店正式進駐CITYLINK南港店。圖／宏碁遊戲提供

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