AI帶來不確定因素或長遠貢獻 蕭美琴：思考潛在風險中把握機會

副總統蕭美琴23日上午接見「2026 Tech GiCS 第6屆科技女婕思獲獎隊伍」。她表示，新興科技與技術同時也會帶來新的風險，有一部分擔心AI持續發展會對人類未來帶來不確定因素，一部分則認為AI這項工具對人類將有長遠貢獻，如何在這些潛在風險中把握機會，值得大家思考。

獲獎隊伍由政委兼國科會主委吳誠文陪同，前來總統府拜會蕭美琴。

蕭美琴致詞提到，女婕思競賽至今已邁入第六屆，此屆競賽更分為「資安」及「創意發想」兩大類別，報名人數也越來越多，超過4,300位年輕女科學家報名參與，大家能在眾多女婕思中脫穎而出，真的非常不簡單。

蕭美琴表示，科技領域不斷推陳出新，每隔幾個禮拜就會出現超出想像且具有突破性的科技發展。生長於這個年代，能夠透過自己的科學專業能力投入其中，創造更多新的技術，或是運用這些工具於社會各個領域，相信對年輕的女婕思而言是非常令人期待且振奮的事。

蕭美琴指出，新興科技與技術同時也會帶來新的風險，國際上有許多關於AI領域的相關討論，有一部分擔心AI持續發展會對人類未來帶來不確定因素，如在生物科技或機器人應用等領域，因此倡議對AI進行管制；另一部分則認為AI這項工具對人類將有長遠貢獻，不應限制各國在AI領域的競爭。

她說，舉例而言，大家可以看到AI科技在資訊及資料的應用，甚至應用於資安，不論是個人隱私保障，或進一步對公司企業、政府機構及軍隊等各層次的資安應用，都將出現變化。而該如何在這些潛在風險中把握機會，則是值得大家共同思考的問題。

談及台灣科技發展，蕭美琴說，過去很多人說台灣「重硬體、輕軟體」，現在則希望能軟硬兼重。台灣擁有堅實的硬體基礎，除了半導體，許多電子科技的硬體製造，也在全球關鍵供應鏈中扮演不可或缺的角色，近幾年也讓世界看到台灣亮眼的成果。

在軟體應用方面，政府也特別提出「AI新十大建設」，其中一項即是希望擴大軟體應用，協助百工百業進行數位轉型，因應當前的國際經濟環境。

此外，國科會也提出相關前瞻計畫持續鞏固及強化資安領域，包括發展量子密碼（PQC）等；而「AI新十大建設」也包含推動量子運算、矽光子及機器人等關鍵技術，期盼未來有更多人才共同投入，讓科技應用朝以人為本、從社會出發的角度發展。