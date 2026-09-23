研華北美市場下半年爆發性增長 全年業績目標10億美金

工業電腦龍頭研華（2395）今年北美市場成長強勁，北美區總經理牛文中23日預估，下半年應該有個爆發性的成長，預計會比上半年多至少五成的業績，全年應該有機會做到10億美金，2026年應該是蠻好的成長。

牛文中表示，目前研華北美員工人數大約550人左右，後續會把他補到570人，「等於我們每個人的平均業績貢獻大概是200萬美金」！

研華北美公司到今年8月為止，營收成長大約52%，上半年營收約4.32億美金，占研華整體營收比重約29%。

針對應用表現，牛文中指出，目前研華在北美大約布局十二個垂直市場，其中，醫療、半導體及機器人尤為關鍵，醫療為目前最大應用，「美國前三十大醫療製造商，我們做28家，是我們美國最大產業」。

此外，半導體領域則因近年相關廠商積極擴產，強勢帶動研華北美業績。牛文中表示，半導體領域預計今年增長70%，明年增長120%，在快速增長下，預計研華北美半導體領域比重很快會逼近醫療業務。