AI投資效益延伸更多產業高壓用電創新高 8月EPI電力景氣指數續亮紅燈

台灣綜合研究院今天發布8月EPI電力景氣指數，全球AI投資熱度延燒，台灣半導體與資通訊供應鏈產能持續暢旺，相關需求逐漸延伸至設備、材料及周邊供應鏈，部分傳統產業表現改善，AI投資效益向更多產業延伸，8月全國高壓以上產業用電量首度突破160億度，創歷史新高，8月電力景氣燈號持續呈現熱絡紅燈。

8月全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.82%，製造業高壓以上產業用電量也較去年同期成長0.53%；台電高壓以上用電，企業採購綠電及使用再生能源規模持續擴大，尤其半導體與科技產業綠電使用量持續增加，使部分原由台電供應的用電需求轉由綠電供應，台電售電量減少。8月台電高壓以上整體產業售電量較去年同期減少2.04%，其中製造業減少2.79%，服務業成長1.19%。

台綜院分析，8月全球AI投資熱度延燒，高效能運算（HPC）與資料中心建置規模持續擴大，帶動先進晶片、伺服器及相關零組件需求殷切，台灣憑藉半導體製造與資通訊供應鏈優勢，持續掌握AI商機，高科技產業生產與投資動能保持熱絡，相關需求亦逐漸延伸至設備、材料及周邊供應鏈，部分傳統產業用電與外銷訂單表現逐步改善。半導體產業是推升國內景氣的主要力量，隨AI投資效益向更多產業延伸，出口、生產及民間投資動能相互支撐，國內經濟延續強勁成長態勢，預測8月經濟成長率為12.4%。

觀察產業別表現，半導體用電成長明顯回升，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈，並對整體製造業用電形成支撐，相關設備與材料需求也同步增加，帶動機械設備及鋼鐵業用電維持正成長。但化學材料、紡織等傳統產業用電仍低於去年同期，8月紡織業用電量較去年同期減少11.59%，電力景氣燈號續呈衰退藍燈。化學材料業用電量較去年同期減少5.28%，電力景氣燈號續呈低迷藍燈。

台綜院指出，8月全國高壓以上產業用電量首度突破160億度並創歷史新高，外銷訂單亦首度突破千億美元並創歷年單月新高，顯示外部需求與國內生產活動同步強勁。整體而言，以半導體為核心的高附加價值產業是帶動國內經濟成長的主要力量，並對相關供應鏈產業帶來外溢效果。展望後續，受惠AI商業應用進一步擴展及相關投資延續，可望維持產業成長動能，支撐國內經濟穩健成長。