迎戰6G 遠傳衛星布局從低軌延伸到高軌 可望打造「雙軌」服務

遠傳電信（4904）近年積極布局衛星服務，為迎接6G時代預作準備，繼與全球電商與雲端運算巨擘亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務「Amazon Leo」簽訂合作協議後，更布局高軌衛星，未來整合「低軌」及「高軌」的「雙軌」衛星服務，搭配遠傳SD-WAN（軟體定義區域網）為智慧中樞，提供企業及關鍵產業網路解決方案。

遠傳23日參加首屆「2026 6G SUMMIT TAIPEI（6G高峰會）」，除分享Multi-Orbit、NTN與AI驅動網路發展方向，展現從5G-Advanced邁向6G時代的未來通訊架構與創新應用；更首次展出Amazon Leo使用者終端（UT）以及高軌衛星用的VSAT（小型商用衛星地面站）、衛星用數據機以及可移動式接收器等。

遠傳與Amazon Leo正緊鑼密鼓加緊合作，未來隨著Amazon Leo推出商業化服務，相關低軌衛星服務也可望在2027年落地台灣，遠傳指出，亞馬遜將在台灣設置衛星地面站，是國際低軌衛星業者中首家來台設立商用地面站。

遠傳也透露，正與國際高軌衛星業者洽談，未來可望推出高軌衛星服務。據了解，該高軌衛星營運商傳輸可支援數十至上百Mbps，適用於海事通訊、災防搶救等場景。