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大立光股價飛漲 董座林恩平棄醫轉型…醫師朋友最扼腕這件事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市幾位診所醫師聊起董事長林恩平的過往，認為他能從12年的小兒科醫師轉型為科技業領先者相當不易。聯合報系資料照
台中市幾位診所醫師聊起董事長林恩平的過往，認為他能從12年的小兒科醫師轉型為科技業領先者相當不易。聯合報系資料照

AI帶動科技產業變革，大立光掌握了脈動切入CPO領域，重新找到成長動力，股價也一飛衝天。台中市幾位診所醫師聊起董事長林恩平的過往，認為他能從12年的小兒科醫師轉型為科技業領先者相當不易，也為當初林恩平曾好心勸他們買大立光而未買，至今仍十分遺憾。

台中市安笙婦產科診所醫師呂秉正說，林恩平當年也會在每周五看診完後，參加「周五會」吃宵夜，大家喝些啤酒、暢聊見聞，紓解看診壓力。後來因為大立光發展快，林恩平的父親林耀英要他回家裡公司幫忙。林恩平當年在漢口路的漢口國中對面開診所，生意很好，加上他也愛自由自在的生活，一度希望由哥哥去接，但在父親積極催促下，他才終於放下了醫師工作而去大立光工作。

呂秉正說，林恩平現常被媒體稱為「老實樹」，事實也是如此，他在朋友圈中未曾有過負評，和朋友餐敘也老搶著付帳，待人十分真誠。

尤其，林恩平對自家公司非常有信心，曾對好友們說「我們家的股票都不賣的」，並鼓勵大家可以買進。但當年正值2000 年全球網路泡沫破裂，以及美國遭遇恐怖攻擊，股市不好，雞蛋水餃股很多。結果一票常跟他聚會喝酒的朋友都沒有買，眼睜睜看著大立光一路成為股王，大家都因為錯過行情而失之交臂。

只有一位醫師曾小買了些零股後來賺了一些就賣了，至今也常感嘆「如果放到現在也好幾億了！」一樣十分遺憾。

呂秉正說，林恩平為了接掌家業，還特別前往美國學習一年，後來才進入大立光。也因為接了公司後，因考慮公司的整體營運，改變了以往的生活，生活變得低調。曾見他外出仍開著舊車，人也依舊謙虛。

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大立光 林恩平 醫師

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