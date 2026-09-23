新式核能「微小型反應器發展論壇」下月登場 將是台廠與國際合作契機

新式核能發展備受矚目，肩負核工人才培育重任的國立清華大學原子科學院結合相關單位，將於10月20日在財團法人張榮發基金會國際會議中心，舉辦「全球小型與微型模組化反應器發展論壇」，盼帶動優質本土製造商投入新興核能，為我國長期供電穩定與能源安全，謀求可行之道。

清大原子科學院院長葉宗洸指出，未來國內人工智慧與資料處理中心增建、半導體產能擴充，必將帶來大量用電需求，而目前全球核電應用中的小型及微型模組化反應器，是極具潛力的解方；盼望透過論壇，讓國人與企業瞭解微小型反應器的開發現況與未來應用趨勢。

論壇由清大原子科學院、中華核能學會（CHNS）及台灣核能級產業協會（TNA）共同主辦，將聚焦於「小型模組化反應器」（SMR）與「微型模組化反應器」（MMR）的最新技術發展，並強調全球供應鏈整合。論壇報名將於9月底截止。

數家國際知名核電開發公司如X-Energy及Holtec International將參加論壇，分享最新技術與市場策略。這將是台廠與國際先進核能企業交流、建立合作的絕佳契機，可探索加入全球供應鏈的機會，並展示台灣精密製造與工程能力。

今年初，行政院長卓榮泰已表態，將在核安無虞等原則下，全面接觸全世界先進的新式核能技術。

葉宗洸表示，台灣正積極評估於2030年代初期部署先進核能技術，包括SMR與MMR。清大原科院與台灣核能級產業發展協會今年5月再次訪美，有10家台廠共襄盛舉，參訪大型核電製造商奇異公司及新創SMR開發商X-Energy，以瞭解SMR的優點、開發期程與建置成本，並推薦原科院SMR研發團隊及台灣潛力製造商與投資公司給對方，尋求未來合作機會。