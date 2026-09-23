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電競盛會 WirForce 2026將登場 中華電信光纖應援玩家熱血連線對戰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

亞洲規模最大、玩家總設備價值突破億元的電競盛會WirForce 2026，將於9月24日至27日首度移師台北世貿一館舉行，展演空間與活動規模全面升級。中華電信（2412）續為WirForce唯一指定網路合作夥伴，持續以HiNet光世代，為全場打造穩定的網路環境

WirForce為橫跨遊戲、科技、娛樂與社群文化的年度數位娛樂嘉年華，自舉辦以來深獲廣大玩家與動漫族群喜愛，更是重度玩家交流、展示頂級設備的重要舞台。每年活動吸引超過20萬人次、線上觀看人數逾百萬；今年首度移師世貿一館，除延續Cosplay、戰鬥陀螺等經典活動，更集結超過30家電競硬體、遊戲娛樂及生活餐飲夥伴進駐，並攜手超人氣VTuber品牌hololive推出聯名商品及hololive Meet等活動，讓玩家從白天到深夜盡情享受電競、動漫與娛樂魅力。

中華電信指出，於現場BYOC區推出多項互動好康，同時提供「中華電信行動帳單代收」服務，讓玩家在App Store、Google Play商店、Netflix、小額付款合作平台消費時，享有更便捷、安全的支付選擇。

為回饋廣大年輕世代客戶，活動期間，中華電信行動用戶至「中華電信 BYOC 服務區」完成指定任務，即可獲得限量「中華電信& WirForce聯名款T-shirt」；針對通宵夜戰的熱血玩家，中華電信提供暖心應援，玩家於現場完成「中華電信行動帳單代收服務」綁定，可免費領取元氣早餐或下午茶，為連線對戰補足滿滿能量。

此外，中華電信於BYOC「官方賽事區」提供玩家親身體驗HiNet光世代1G極速飆網的對戰快感，並推出限時優惠，玩家憑現場優惠序號至網路門市新申請或升速至HiNet光世代500M以上指定方案，即可享專屬Hami Point 500點限時加碼，新申請最高可享3,400點、升速最高可獲800點回饋，還有機會抽MacBook Neo（市值22,900元）、星宇航空台灣-名古屋雙人來回機票（市值91,200元）及Hami Point 2萬點等好禮。中華電信持續支持電競與數位娛樂發展，以優質網路與多元服務應援玩家暢享WirForce 2026四天三夜精彩活動。

電競 中華電信 光纖

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