NVIDIA加速東南亞公部門AI推展 從試點邁向實際部署

人工智慧（AI）正逐漸成為國家戰略的一環。各國政府正尋求將 AI 從試點階段推向實際部署，並大規模創造影響力，同時建立值得信賴、能反映在地語言、文化、優先事項與經濟需求的 AI 能力。

NVIDIA今日宣布，為加速東南亞地區的轉型進程，NVIDIA 正透過開放模型、開發者工具與廣泛的合作夥伴生態系，協助各國將 AI 從實驗階段推進至生產級部署。

NVIDIA表示，新加坡內政科技局（HTX）正運用 NVIDIA Nemotron 3 Super 與 Nemotron 3 Nano Omni 模型展開研究，以推動 AI 在公共安全領域的應用。Nemotron Super 有望支援複雜推理與代理型工作流程，而 Nemotron 3 Nano Omni 整合視覺、音訊與語言的能力，則可協助開發以真實世界營運資料為基礎的多模態應用。兩款模型結合使用，將能強化新加坡內政科技局在內政團隊部署安全且由在地自主掌控 AI 的能力。

恩士迅（NCS）正透過 Nemotron 模型與 NVIDIA VSS Blueprint，加速企業與公部門採用代理型 AI，同時推進物理 AI 在人形機器人實際應用中的發展，以滿足安全性、即時回應與資料治理需求。ST Engineering 則運用 NVIDIA NeMo 工具與 NVIDIA cuOpt 軟體開發其 AI Studio 平台，並在旗下包括船舶維修、翻修與大修（Marine MRO）等業務中部署代理型 AI 解決方案。

除新加坡外，類似的應用也已在東南亞其他市場展開。馬來西亞的 YTL AI Labs 正針對企業與公民服務微調 Nemotron 模型，Viettel AI 亦針對越南語應用進行相同工作。

在泰國，身為泰國大型語言模型專案（ThaiLLM）成員的 Big Data Institute 與 iApp Technology，正探索以 Nemotron 作為基礎模型。iApp Technology 初期聚焦法律應用，運用 NVIDIA NeMo 框架，以泰語法律資料對 OpenThai 2.0 Legal 進行微調，藉此調整 Nemotron 3 Nano。

該模型以開源形式提供給泰國開發者社群，同時也作為該公司法律助理聊天機器人 Thanoy 的引擎，目前已服務約 43,000 名使用者。

在汶萊，Antrique 建置了一套 AI 創新平台，協助提升該國食品產業的生產力。

放眼整個東南亞地區，NVIDIA Cosmos 開放世界模型與 NVIDIA VSS Blueprint 正推動智慧城市解決方案的發展。馬來西亞 ITMAX 結合 Cosmos 與 VSS 來改善城市交通營運，而泰國 AS-TECH 則運用相同技術堆疊來改善機場旅客動線。