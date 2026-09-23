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HONOR首款摺疊機Magic V6 即將於9月30日正式登台

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
HONOR 9月30日將在台發表首款摺疊機Magic V6。圖／HONOR提供
HONOR 9月30日將在台發表首款摺疊機Magic V6。圖／HONOR提供

中國大陸品牌手機榮耀（HONOR）今年4月進入台灣市場，今（23）日宣布，將於9月30日在台灣推出首款旗艦摺疊HONOR Magic V6，以雙旗艦機種提供消費者更多元的選擇。

瞄準重視產品耐用度，HONOR Magic V6打造同級最耐用機身，不僅通過SGS 五星抗摔認證，也具備IP68、IP69頂級防護實力；更在媲美直板機的輕薄機身中，放入同級最大6660mAh電量，以及6400萬高畫素潛望長焦鏡頭，徹底打破過往摺疊機脆弱、厚重、影像體驗受限的刻板印象。HONOR Magic V6 將推出非凡奢華的「丹霞紅」與純白無瑕的「雪原白」雙色。

HONOR Magic V6將於9月30日於台灣市場發表，上市首周末10月3日更將邀請味全龍人氣啦啦隊「小龍女」靜靜與璦昀親臨三創遠傳門市為新機上市助陣，完成指定任務，將有機會與小龍女近距離互動。

隨著新機陣容日益完備，HONOR也持續布建實體通路，積極走入全台核心生活商圈，讓消費者零距離體驗HONOR產品的魅力。本次率先插旗新竹與高雄兩大指標百貨，將於9月29日至10月13日於新竹巨城與高雄夢時代開設期間限定品牌櫃位，現場將一次匯集HONOR全系列機型、以及即將上市的Magic V6，讓消費者搶先上手體驗。

榮耀 手機 中國大陸

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