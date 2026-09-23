AI動能擴及供應鏈 8月產業用電創新高電力燈號續亮紅燈

全球AI投資熱度延燒，台灣位居全球硬體製造核心，生產及出口持續暢旺。台綜院指出，8月不只電力景氣燈號續呈熱絡紅燈，隨著AI動能擴及供應鏈，產業用電首度突破160億度，創歷史新高。

台灣綜合研究院今天發布新聞稿指出，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.82%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈；並預測8月經濟成長率為12.4%。

台綜院說明，隨著全球AI應用加速深化及雲端運算規模擴大，高效能運算與智慧應用需求成長，帶動半導體與電子零組件產業生產及投資動能維持強勁，並進一步擴及設備、材料及周邊供應鏈，部分傳統產業用電與外銷訂單表現逐步改善。

觀察產業別表現，台綜院分析，半導體用電成長明顯回升，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈，並對整體製造業用電形成支撐，相關設備與材料需求也同步增加，帶動機械設備及鋼鐵業用電維持正成長。

相較之下，化學材料、紡織等傳統產業用電仍低於去年同期，8月紡織業用電量較去年同期減少11.59%，電力景氣燈號續呈衰退藍燈。化學材料業用電量較去年同期減少5.28%，電力景氣燈號續呈低迷藍燈，儘管化學材料業接單表現已有改善，用電量還是明顯低於去年同期，顯示外需回升尚未全面反映於生產端，產業景氣仍處低檔調整階段。

台綜院指出，8月全國高壓以上產業用電量首度突破160億度，創下歷史新高，外銷訂單也首度突破千億美元，並創歷年單月新高，顯示外部需求與國內生產活動同步強勁。從近期景氣熱絡表現也可看出，以半導體為核心的高附加價值產業是帶動國內經濟成長的主要力量，並對相關供應鏈產業帶來外溢效果。

展望未來，台綜院正面看待，認為台灣受惠於AI商業應用進一步擴展及相關投資延續，可望維持產業成長動能，支撐國內經濟穩健成長。