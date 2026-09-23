台股續創新高 國銀看 AI 後市行情怎麼走

台股多頭氣勢強勁、指數再創新高，國銀分析指出，AI產業鏈擴產趨勢仍是支撐台股行情的重要動能，全球AI大擴產預期至少延續至2028年，相關企業資本支出及融資需求可望維持高檔。不過，隨台股指數持續攀高，市場對AI終端投資報酬率及企業估值的檢視也將升溫，後續行情須留意高檔震盪風險，投資人不宜盲目追高。

國銀分析，AI伺服器組裝需求持續成長，帶動電腦、電子產品及光學製品製造業近兩年資金需求明顯增加，推升7月整體製造業放款餘額年增率達18%，創2008年金融海嘯以來最高增速，顯示AI產業鏈帶動實體產業資本支出與融資需求也同步升溫。

展望後市，市場預期AI全球大擴產趨勢至少延續至2028年，國銀認為，隨科技業持續投入AI伺服器、資料中心等相關建設，企業資本支出及借貸需求可望維持一定動能，銀行企業金融業務也可望受惠。受科技業借貸需求帶動，7月五大銀行放款利率與央行重貼現率利差已擴大至0.167個百分點，存放款利差改善亦有助銀行獲利表現。

不過，國銀也提醒，台股屢創新高後，市場評價已處相對高檔，若殖利率持續走揚，可能進一步引發市場對AI終端投資報酬率的檢視，並增加科技股估值波動。投資策略上，在AI長期趨勢尚未改變下，投資人仍須留意市場高檔震盪，避免因指數創高而盲目追價，可透過定期定額或逢市場拉回時分批布局，降低單一時間點進場的波動風險。