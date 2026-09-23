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遠傳將引進 Amazon Leo 使用者終端首登場
遠傳電信（4904）與全球電商與雲端運算巨擘亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務「Amazon Leo」簽訂合作協議，計畫2027年引進低軌衛星網路服務，遠傳今日參加首屆「2026 6G SUMMIT TAIPEI（6G高峰會）」，首次秀出Amazon Leo 使用者終端。
在6G高峰會中，遠傳電信分享，Multi-Orbit、NTN 與 AI 驅動網路發展方向，展現從 5G-Advanced 邁向 6G 時代的未來通訊架構與創新應用。
日前遠傳總經理井琪表示，除持續與Amazon Leo合作，更緊鑼密鼓向數發部與NCC申請，從衛星使用頻譜、建置計畫書、營業計畫書，到頻率指配等，共有六關，已經過了四關，維持明年上半年推出相關服務規劃。
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