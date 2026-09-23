專訪／元鈦成立4年就躍居液冷要角 20年散熱老兵如何搶進AI資料中心？

元鈦科技雖成立僅4年，團隊卻是一群累積20多年經驗的散熱老兵組成，創立時間雖短，卻搶在AI資料中心全液冷時代早期就完成多個指標案，包括瑞昱（2379）的水冷PUE1.3機房以及國網中心台灣杉4號，成為液冷圈不可忽視的精兵勢力。

元鈦董事長陳茂欽在2004年帶著一群在艾美達Aavid工作同事一起創業，成立熱管理設備公司Vette，當時主要做IT業的氣冷散熱方案，產品包括散熱模組及熱導管等，直到2010年他們買下智能液冷背門專利（RDHx）成跨入水冷開端。

指著公司大門口玄關旁的展示區，一台小腿高度的機器，陳茂欽指出，那是為客戶伺服器機台出貨前燒機及維修退回RMA檢測用水對氣測試車，主要是為了配合伺服器廠產線上，沒有預先拉好的冷卻水路，這種移動水車可以機動性循環供水，搭配產線室內空調就能散熱。

另外，由於液冷機房需要定期補冷卻液，元鈦又開發出大容量快速「補水車」60公升大馬力幫浦，可以將半天補冷卻液的工作縮短到一小時內完成。

由於產品線完整，技術到位，現在元鈦的產品服務遍及台灣及美國，新開幕的緯創（3231）美國加州廠WisLab液冷系統也是元鈦協助。

先氣冷再液冷 團隊累積20多年散熱技術底

元鈦能從創業到在4年內建立口碑，陳茂欽率領的團隊累積的是超過20年的散熱技術底子，其中液冷經驗至少16年。

他最早接觸液冷技術的時間可回溯到2010年，當時他在Vette透過取得液冷背門技術，搭配英商Eaton-Williams的冷卻分配裝置（CDU）不僅接獲IBM訂單，水冷背門＋CDU套裝方案更賣到日本、美國、新加坡及東南亞，連富士通的超級電腦「京」也有整合Vette產品。

2022年陳茂欽帶著Vette老幹部們創立元鈦科，在股東介紹下，替瑞昱半導體原本電力效率（PUE）1.8的機房做規劃改造，並參與新機房建置，過程中客戶不斷表達希望有CDU的意願，元鈦因而跨入研發CDU業務，2023年推出第一個1.3MW機種，做進由華碩（2357）承包的國網中心台南台灣杉四號專案中，一炮而紅。

陳茂欽表示，有瑞昱跟國網中心實績後，業界開始發現「原來水冷機房真的可行，而且不會出事」，讓氣冷轉液冷名氣逐漸打開，而且水冷的低PUE成果也真正開始可以攤開在用戶面前。

瑞昱跟國網中心成創業第一張成績單

陳茂欽表示，瑞昱的資料中心透過改裝水冷方案後，PUE降低至1.3，以瑞昱 3,635 kW 規模機房、每度電 3.45 元計算，每年省下來電費高達 5,400 多萬元，這還沒算歐洲市場碳稅效益，他內部粗抓，透過節電可省下數千萬元碳稅，ROI一年半到兩年就能回本。

隨愈來愈多客戶上門，元鈦信心大增，2024年替客戶開發的CDU首度打入NVIDIA官方供應商認證名單中，2026年元鈦自創品牌CDU也名列NVIDIA名單上，加上在Computex展出全球最大的4MW整機櫃CDU，技術力領跑其他液冷同業前頭，也讓這個年資淺的液冷團隊備受矚目。

緯創入股後投入自有品牌經營

也因技術實力多次受到驗證，緯創看見其實力，2024年宣布4.9億元入股元鈦，成為單一最大股東，目前元鈦從水對水到水對氣CDU、分歧管、液冷背門已經打造最完整產品線，也因跟著大客戶走，隨國際大廠分別設定2030年前算力建置目標，元鈦訂單能見度長達3年，內部也期許每年翻倍成長。

陳茂欽指出，未來元鈦的挑戰就是將自研產品以自有品牌經營，取得關鍵客戶認證，賣到全球，目前位於深坑的新廠已經投入興建，預計2027年底可以啟用，屆時CDU產能將翻倍成長。

元鈦除2022年成立第一年虧損，2023年起就開始獲利，緯創在2024年眼明手快入股，2026年將是元鈦連續第4個獲利年頭，隨2027年將轉上市，緯創當年的投資眼光也正逐步獲得營運成績驗證。