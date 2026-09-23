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6G Summit Taipei 登場 聯發科、仁寶、中華電、遠傳秀實力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

首屆「2026 6G SUMMIT TAIPEI（6G高峰會）」今日登場，台灣通訊產業鏈包含聯發科（2454）、仁寶（2324）、中華電（2412）、遠傳（4904）、華電網（6163）秀實力。

6G產業論壇（6GIF）與台灣資通產業標準協會（TAICS）於9月23至24日在台北國際會議中心（TICC）舉辦首屆「2026 6G SUMMIT TAIPEI」，以「Towards AI-Native 6G Era」為主題，吸引來自國內外產官學研代表超過200位參與，展現台灣產業對6G未來發展的高度重視與接軌國際之雄心，展現我國積極參與6G全球生態的決心。

本活動由經濟部產業技術司指導、6G 產業論壇（6GIF）與台灣資通產業標準協會（TAICS）主辦，聯發科、中華電信及遠傳電信擔任共同主辦，工業技術研究院、台灣區電機電子工業同業公會協辦；同時獲得仁寶工業電腦、華電聯網、台灣羅德史瓦茲、台灣大哥大（3045）、和碩（4938）、英業達（2356）、啟碁科技（6285）、耀登科技（3138）、台灣是德科技等企業夥伴贊助支持，現場亦同步展示臺灣廠商B5G/6G技術實力。

為因應6G發展趨勢，6G高峰會邀請到美國NTIA 6G政策主管、國內外產業領袖、國際產業聯盟（日本XGMF、歐洲SNS JU、韓國6G Forum等）等重量級代表，共同探索6G對人類生活與全球產業的深遠影響，並促進國內產業與國際接軌、邁向全球，藉此活動，共同擘劃台灣6G產業未來發展藍圖。

6G產業論壇（6GIF）會長張培仁表示，台灣擁有高度整合的產業生態系-從晶片到設備、從網路到終端、從AI到雲端，這些能力為台灣在全球6G發展中奠定了堅實基礎。

他指出，今日的6G高峰會不僅是一場活動，更是一個與世界連結的平台，象徵台灣積極邁向AI-Native 6G時代。透過本次國際高峰會的舉辦，期望台灣產業能更貼近全球 6G 發展趨勢，同時展現我國在國際標準制定上的積極參與，以及推動產業鏈上下游合作創新的決心，共同擘劃台灣通訊發展的重要里程碑。

中華電 仁寶 聯發科

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