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龔明鑫：2030國內無人機產值估逾500億 自製率拚9成

中央社／ 台北23日電

經濟部長龔明鑫表示，台灣無人機產業近年快速成長，原訂2030年產值達新台幣400億元目標可望提前達成，且「應該會超過500億以上」；此外，目前小、中、大型無人機自製率約7成、6成、3成，政府希望到2030年國內無人機自製能力皆可推進至9成，強化國家安全及產業韌性

龔明鑫日前接受節目「大師543」專訪時表示，俄烏戰爭改變戰爭型態，無人機成為重要作戰工具，也改變傳統武器生產模式。部分無人機使用壽命短，因此產業關鍵不只是精密製造，而是能否快速量產、補充零組件及建立完整供應鏈。

他指出，台灣具備生產效率高、供應鏈完整等優勢，加上國際對非紅供應鏈需求增加，台灣有機會在民主供應鏈中扮演關鍵角色。近年台灣無人機產業從2023至2025年開始呈現跳躍式成長，不僅整機出口增加，零組件也逐漸拓展海外市場。

龔明鑫表示，政府目前從公部門需求及國防需求2大面向推動產業發展，經濟部透過「無人載具產業發展統籌型計畫」，從市場、技術、場域及法規等面向布局，並成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合國內業者拓展國際市場，目前聯盟已有200多家業者。

他說，國防需求可提供業者較穩定的訂單，讓以中小企業為主的無人機業者投資產線、擴充產能，但產業不能只依賴政府訂單，還須持續拓展海外市場，建立規模化量產能力。

在技術自主方面，龔明鑫指出，台灣目前仍有熱像儀、衛星定位、通訊晶片等部分關鍵零組件需要補足，經濟部將透過法人及業界科專等方式補強技術缺口，也鼓勵業者積極與國際合作。

對於國內無人機產業發展目標，龔明鑫表示，原先設定2030年無人機產值400億元，但依目前產業發展速度及業者投入情況，應可提前達成，因此希望將目標提高20%，「2030年無人機產值應該會超過500億元以上」。

至於關鍵技術的自主能力，他表示，目前小型無人機自製率約70%、中型60%、大型30%，第一階段是必須要求「非紅」，長期則希望關鍵零組件都具備國內自主製造能力，「是不是要量產是一回事，但是一定要有自己可以製造的能力」，因此希望到2030年，無人機關鍵技術及零組件自製能力可全面提升至90%。

龔明鑫表示，未來將持續透過產業聯盟、量產產能、試驗場域及國際合作，強化台灣無人機產業鏈，期望台灣在民主供應鏈中扮演關鍵角色，進一步成為「亞洲無人機民主供應鏈的中心」。

龔明鑫 無人機 韌性

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