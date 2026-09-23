沙國電動車廠牌 Ceer 首款電動車亮相 鴻海受惠

外電報導，沙烏地阿拉伯王儲兼公共投資基金（PIF）主席 Mohammed bin Salman宣布，沙國電動車品牌Ceer首款電動車正式亮相，並命名為「Exobot」，象徵沙國持續推動先進製造業發展，落實「願景2030」目標，並提升其在全球汽車產業的地位。

沙國 PIF 與鴻海（2317）於2022年合資成立的企業，在車輛開發階段導入了BMW授權的零組件技術；而鴻海則負責主導開發車輛的核心電子電氣架構 EEA，並在智能座艙、智能網關及自動輔助駕駛技術等領域提供工程產品與服務。

王儲表示，Ceer首款車輛問世，是沙國打造永續且具繁榮前景之工業生態系之重要里程碑。沙國將透過吸引投資、培育本國人才及強化民間部門角色，促使汽車製造業成為經濟成長之重要動能，並致力將沙國打造為區域及全球汽車產業重鎮。

Exobot首批車款包括房車及休旅車（SUV），為Ceer規劃推出七款車型中之首批產品，未來五年將陸續上市。後續車型將涵蓋中型及小型車，並提供不同動力系統，以滿足各類消費者需求。所有車款均將於Ceer設置在阿布都拉國王經濟城（King Abdullah Economic City）之薩勒曼國王汽車產業聚落(King Salman Automotive Cluster)生產。該設施為中東規模最大的同類型園區之一，亦是全球最先進的汽車製造設施之一。