快訊

亞運桌球／拍下地主奧運金牌名將 林昀儒/鄭怡靜闖混雙8強

iPhone舊換新多10%快換！實測iPhone 17 Pro Max賣3萬1、買18 Pro只花1萬8

川習會前美拋AI通報機制 知情人士曝：其實就是貝森特與何立峰熱線

聽新聞
0:00 / 0:00

沙國電動車廠牌 Ceer 首款電動車亮相 鴻海受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

外電報導，沙烏地阿拉伯王儲兼公共投資基金（PIF）主席 Mohammed bin Salman宣布，沙國電動車品牌Ceer首款電動車正式亮相，並命名為「Exobot」，象徵沙國持續推動先進製造業發展，落實「願景2030」目標，並提升其在全球汽車產業的地位。

沙國 PIF 與鴻海（2317）於2022年合資成立的企業，在車輛開發階段導入了BMW授權的零組件技術；而鴻海則負責主導開發車輛的核心電子電氣架構 EEA，並在智能座艙、智能網關及自動輔助駕駛技術等領域提供工程產品與服務。

王儲表示，Ceer首款車輛問世，是沙國打造永續且具繁榮前景之工業生態系之重要里程碑。沙國將透過吸引投資、培育本國人才及強化民間部門角色，促使汽車製造業成為經濟成長之重要動能，並致力將沙國打造為區域及全球汽車產業重鎮。

Exobot首批車款包括房車及休旅車（SUV），為Ceer規劃推出七款車型中之首批產品，未來五年將陸續上市。後續車型將涵蓋中型及小型車，並提供不同動力系統，以滿足各類消費者需求。所有車款均將於Ceer設置在阿布都拉國王經濟城（King Abdullah Economic City）之薩勒曼國王汽車產業聚落(King Salman Automotive Cluster)生產。該設施為中東規模最大的同類型園區之一，亦是全球最先進的汽車製造設施之一。

電動車 鴻海 沙烏地阿拉伯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中鋼再生料鋼材全面布局汽車產業 攜手產業鏈邁向低碳永續

中鋼再生料鋼材全面布局汽車產業 攜手產業鏈邁向低碳永續

鈉電池競賽 歐美落後中國

東擎舉辦上市前業績發表會 迎向工業電腦AI新契機

相關新聞

台積電再重返2,500元關卡 2奈米加速放量美國新廠3奈米2027量產

台積電（2330）今日股價再度重返2,500元關卡，外界持續關注台積電2奈米在台灣產能加速放量，以及日前已規畫美國新廠3奈米2027年量產的進度。法人看好台積電先進製程供應鏈致茂（2360）、穎崴（6515）、中砂（1560）、崇越（5434）、華立（3010）、家登（3680）集團、弘塑（3131）、萬潤（6187）等營運可望沾光。

HONOR首款摺疊機Magic V6 即將於9月30日正式登台

中國大陸品牌手機榮耀（HONOR）今年4月進入台灣市場，今（23）日宣布，將於9月30日在台灣推出首款旗艦摺疊HONOR Magic V6，以雙旗艦機種提供消費者更多元的選擇。

專訪／元鈦成立4年就躍居液冷要角 20年散熱老兵如何搶進AI資料中心？

元鈦科技雖成立僅4年，團隊卻是一群累積20多年經驗的散熱老兵組成，創立時間雖短，卻搶在AI資料中心全液冷時代早期就完成多個指標案，包括瑞昱（2379）的水冷PUE1.3機房以及國網中心台灣杉4號，成為液冷圈不可忽視的精兵勢力。

銳澤召開股東臨時會 完成董事3席補選

銳澤（7703）23日召開股東臨時會，順利完成一席董事及二席獨立董事補選作業。分別由銳澤總經理曾建程當選董事；二席獨董當選人為：中興大學科管所所長兼教授鄭菲菲、句睿公司負責人暨執行長黃素慧。

幣安投資Circle 1億美元 擴大戰略夥伴關係並續約五年

幣安宣布對 Circle Internet Group, Inc.進行一億美元的股權投資，同時擴大並續簽戰略合作夥伴關係，以在幣安全球平台上持續推廣USDC。此項新合作安排期限為五年。

中科院5項軍規技術轉商用 助航太、無人機產業發展

桃園市經濟發展局與國家中山科學研究院（中科院）合作，昨舉辦「鏈結桃園・科技領航：中科院軍民通用技術媒合交流會」，此次活動中科院釋出5項軍規轉商用技術，多與航太、無人機產業有關，吸引全台製造、資訊、系統整合、精密金屬等領域共192名業者關注。經發局表示，其他企業若有興趣，可洽市府單位幫忙媒合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。