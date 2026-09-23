銳澤召開股東臨時會 完成董事3席補選

銳澤（7703）23日召開股東臨時會，順利完成一席董事及二席獨立董事補選作業。分別由銳澤總經理曾建程當選董事；二席獨董當選人為：中興大學科管所所長兼教授鄭菲菲、句睿公司負責人暨執行長黃素慧。

銳澤早盤股價上漲2.5元，成交量逾65張，盤中價位來到202.5元。

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤今年8月合併營收3.69億元，年增83.3％，創歷年單月新高；累計今年前八個月合併營收為19.93億元，較去年同期成長27.9％，改寫歷年同期新高成績。

銳澤8月營收刷新歷年單月新高，主要受惠台灣地區半導體、記憶體等高科技產業客戶新廠建置、產能擴充及既有產線升級需求延續，帶動氣體二次配工程訂單暢旺。另隨著下半年起部分氣體主系統工程專案陸續進入施作階段，挹注單月營收已連續二月站穩3億水準。