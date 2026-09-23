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7-ELEVEN 擴大生活服務版圖 AI Agent 串起12大生活服務

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一資訊「i住家」進駐OPENPOINT APP。統一超／提供
統一資訊「i住家」進駐OPENPOINT APP。統一超／提供

統一超（2912）7-ELEVEN 23日宣布將版圖全面跨足生活服務產業，導入統一資訊全新「i住家」功能，整合食、(醫)、住、行、預(購)、樂等12大多元服務，首創以 AI Agent 技術整合生活服務，並串聯LumineOne智慧管家功能，將OPENPOINT APP進化為「AI生活服務平台」，不論是水電修繕、居家清潔、診所掛號還是餐廳訂位、外送快遞等服務，通通都能一站式完成需求，預約或訂購指定服務還能賺取OPENPOINT點數、1點折抵1元。

7-ELEVEN持續深化「uniopen會員生活圈」經營，2004年攜手愛金卡以「跨通路單一會員帳戶」、「多元支付隨時累點」、「點數如現金0元購」三大策略打破零售數位經營模式，跨海內外、跨產業、跨平台以差異化模式經營，已成功串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，帶動會員數一舉突破2千萬名，更因uniopen聯名卡加速帶動會員黏著度，推動今年前三季發點量已突破去年整年總計，年成長逾1倍，創歷史新高，會員活躍度明顯成長，年度累積不重覆消費會員超過千萬。

為解決消費者管理多組會員帳戶與切換不同APP痛點，OPENPOINT APP進化全方位「超級APP」，讓uniopen會員只要使用一個APP就能滿足日常生活所需。目前「i住家」已上線12 項服務，包含EZTABLE 餐廳訂位、foodomo 美食與生鮮雜貨外送、PinMed診所掛號、藥局領藥諮詢、太子物業的水電修繕、DUSKIN樂清服務家事清潔、Home+中嘉寬頻光纖上網、黑貓宅急便寄送、7-ELEVEN i 預購、限時購商城、PAYEASY吃喝玩購商城 (電子票券/實體商品)及挖趣tv影音娛樂。

「i住家」除進駐OPENPOINT APP，也攜手樺康智雲、中保好生活、窩福智慧社區、東京都物業管理機構等社區智慧樓管平台，搶進 1.5萬社區大樓，深入社區鄰里的藥局領藥服務，整合連鎖及社區藥局近 300 家藥師駐點的藥局。不只可辨識處方箋與推薦領藥藥局，還可一鍵連結藥局 LINE 官方帳號，協助消費者與藥師即時聯繫確認領藥資訊，讓領藥更便利安心。

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