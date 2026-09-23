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創見擴充嵌入式鏡頭模組陣容 攜研華加速 Edge AI 視覺應用
全球記憶體與儲存解決方案領導品牌創見（2451）23日宣布推出ECM101U2C與ECM301G2F兩款嵌入式鏡頭模組，分別採USB 2.0 Type-C與GMSL2介面，鎖定智慧零售、機器視覺、工業自動化、機器人及Edge AI視覺應用，其中並攜手研華（2395）完成平台整合，加速AI視覺方案落地。
ECM101U2C搭載2MP CMOS影像感測器，支援Full HD 1920×1080解析度及最高60fps影像輸出，並支援HDR、自動曝光及自動白平衡，可快速整合工業電腦、嵌入式系統及Edge AI平台。
ECM301G2F則採用Sony IMX675 STARVIS 2感測器，具備5MP、2K解析度、最高60fps及140度廣角視野，並結合HDR、NIR近紅外線增強技術。透過GMSL2、FAKRA及PoC設計，可由單一同軸線材同步傳輸影像與電力，適合智慧交通、AMR／AGV、機器人及AI監控等應用。
創見此次也與研華合作，將ECM301G2F整合至搭載NVIDIA Jetson Orin的DS-015 Edge AI運算平台，完成驅動程式整合及相容性驗證，可應用於商品辨識、智慧導購及個人化推薦等智慧零售場景。
創見目前嵌入式鏡頭模組已涵蓋USB、MIPI CSI-2及GMSL2等介面，並提供ISP影像調校、驅動程式整合及系統驗證服務，協助客戶縮短Edge AI視覺方案開發時程。
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