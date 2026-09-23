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歐盟 CRA 上路！資誠攜手 UL Solutions 助台廠拿下國際資安認證

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠執行董事林于翔。業者／提供
資誠執行董事林于翔。業者／提供

歐盟《網路韌性法案》（Cyber Resilience Act，CRA）上路，產品資安要求持續升高。資誠智能風險管理諮詢有限公司（PwC Taiwan）今年首度攜手UL Solutions，共同完成ISA/IEC 62443輔導專案，協助一家台灣指標性高科技製造商取得ISA/IEC 62443-4-1國際認證，強化產品資安開發流程，也為台灣高科技製造業因應歐盟CRA要求建立實務案例。

除了合作協助企業取得認證，資誠日前也受邀參與UL Solutions台灣辦公室舉辦的「工業電腦與網通設備的資安與市場趨勢分享」研討會，分享CRA與ISA/IEC 62443整合策略，進一步深化雙方在產業資安領域的合作。

資誠智能風險管理諮詢有限公司執行董事林于翔表示，隨著全球數位威脅升高，加上歐盟CRA正式上路，產品網路安全責任更加明確落在製造商身上。企業面對新的合規要求，必須從產品開發源頭落實「安全始於設計」（Secure by Design），不能等產品完成後才補強資安。

此次輔導過程中，資誠協助企業將法規要求轉化為實際可執行的產品安全開發生命周期（Secure Product Development Lifecycle，SPDLC）工程規格，並透過威脅建模及系統化的資安權責分工，讓產品從研發、設計到後續管理，每個環節都有明確的安全標準，且整個流程都能追蹤及驗證。

不過，林于翔觀察，不少企業在面對新資安規範時存在一項迷思，認為過去已投入資安建設，就足以因應新的產品安全法規。實際上，多數企業雖已建立ISO/IEC 27001治理架構，或符合SEMI E187半導體設備資安標準，但在工控產品本身，仍可能缺乏完整的SPDLC落實機制。

資誠指出，企業不需要因此推翻過去的資安投資，而是可以既有制度為基礎，再銜接ISA/IEC 62443框架要求，補足從企業治理到產品研發之間的資安缺口，降低因應CRA等新規範的轉型成本。

隨著各國對工控產品的資安監管趨嚴，資安認證也不再只是產品上市前的合規程序。林于翔表示，企業可將ISA/IEC 62443驗證視為進入國際市場的策略投資，透過國際認證證明產品具備完整生命周期的資安管理能力，不僅有助因應CRA等跨國產品安全要求，也能增加國際客戶及供應鏈的信任。

資誠表示，未來將持續結合PwC全球資源及台灣在地經驗，協助高科技製造業因應國際資安法規變化，提升產品資安韌性及國際市場競爭力。

歐盟 資誠 資安

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