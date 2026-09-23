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幣安投資Circle 1億美元 擴大戰略夥伴關係並續約五年

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
幣安宣布投資Circle 一億美元，並擴大戰略夥伴關係續約五年，目標是全新五年合作協議聚焦於在全球推廣USDC。(路透)
幣安宣布投資Circle 一億美元，並擴大戰略夥伴關係續約五年，目標是全新五年合作協議聚焦於在全球推廣USDC。(路透)

幣安宣布對 Circle Internet Group, Inc.進行一億美元的股權投資，同時擴大並續簽戰略合作夥伴關係，以在幣安全球平台上持續推廣USDC。此項新合作安排期限為五年。

根據擴大後的合作安排，幣安將在全球平台推廣USDC，尤其聚焦於新興市場；Circle則將提供支持USDC持有及使用的基礎設施服務。

幣安表示，作為此次合作的一部分，將透過私募配售方式，以較CRCL交易完成前市價折讓5%的價格，認購價值一 億美元的 Circle A 類普通股。

幣安共同執行長鄧偉政（Richard Teng）表示，憑藉USDC、Arc，以及正在重塑跨境價值流動方式的基礎設施，Circle已成為全球最具公信力的發行商之一。幣安這次一億美元的投資與為期五年的承諾，展現了幣安對長期發展的信念。他指出，幣安正共同推動建立一個更具包容性、透明度及合規性的數位經濟，穩定且值得信賴的數位美元不應只是少數人的特權，而應讓任何擁有手機的人都能使用。這正是此次雙方合作所要實現的未來。

Circle聯合創辦人、董事長兼執行長Jeremy Allaire則說，幣安打造了全球規模最大且最具活力的數位貨幣平台之一，建立了網際網路上最大的金融超級應用之一，並成為全球使用最廣泛的美元穩定幣錢包之一。因此，雙方相信可以充分發揮USDC的潛力，擴大美元的可及性，透過創新的數位資產產品，來支援儲蓄及投資活動，並觸及全球新興市場的個人及企業。

新興市場 幣安

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