中科院5項軍規技術轉商用 助航太、無人機產業發展

桃園市經濟發展局與國家中山科學研究院（中科院）合作，昨舉辦「鏈結桃園・科技領航：中科院軍民通用技術媒合交流會」，此次活動中科院釋出5項軍規轉商用技術，多與航太、無人機產業有關，吸引全台製造、資訊、系統整合、精密金屬等領域共192名業者關注。經發局表示，其他企業若有興趣，可洽市府單位幫忙媒合。

經發局長張誠表示，桃園擁有扎實的製造業底蘊，經發局扮演最強力的「紅娘」，為國家級學研機構與產業牽線，透過此次高效率的技術移轉媒合機制，將成熟的國防研發成果直接導入企業端，可大幅縮短業者的研發週期、試錯成本與進入高階市場的摸索期，進而加速實現軍規技術轉商用與產業升級。

此次活動在中科院園區舉辦，院方釋出5項技術，包括「光纖陀螺儀慣性量測單元」、「微型渦輪噴射引擎製作與測試技術」、「水下換能器及校測技術」、「船位回報系統」以及「微小型相列雷達」等，多與航太科技有關，也是發展無人機產業的重要技術。

經發局表示，中科院技術精準對接桃園在地產業鏈，其他縣市也有企業感興趣，但媒合需要時間，尚無企業完成簽約，盼這些軍民通用技術導入業界使用，大幅提升產業競爭力。未來將持續攜手桃園在地科研單位，將專業技術與產業界深度媒合，讓產學雙方能夠精準對接、共創雙贏。

媒合專線：03-3322101，分機：5236～5238。

中科院近日釋出5項軍規轉商用技術，桃園市經發局幫忙媒合，昨天交流會吸引192家企業關注。圖／桃園市經發局提供