臻鼎完成8億美元 ECB 訂價 超額認購逾7倍、籌資252億攻 AI 高階產品

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）23日宣布，第六次海外可轉換公司債（ECB）完成訂價，募資總額8億美元，約新台幣252.24億元，預計9月29日發行並於新加坡交易所掛牌。此次發行吸引海外機構投資人及長線基金參與，訂單超額認購逾7倍，募得資金將全數用於充實營運資金，並支持高階產品技術開發。

本次ECB發行期間五年，票面利率及殖利率均為0%，轉換價訂為每股550.13元，以訂價當日收盤價計算，轉換溢價率12.5%。摩根士丹利亞洲與花旗環球證券擔任聯合全球協調人及聯合簿記管理人。

臻鼎近年持續擴大AI相關布局，除高階IC載板外，也加速切入AI伺服器與光模塊。公司目前可提供高階AI伺服器iHDI與HLC硬板整合方案，並同步切入GPU及ASIC客戶，成為AI伺服器相關PCB需求升級下的重要布局方向。

光模塊方面，臻鼎相關產品已進入量產並開始貢獻營收，同時持續與客戶針對未來2至3個世代平台進行高階產品開發與認證，希望進一步擴大從雲端、網路到終端裝置的產品覆蓋。

這也是臻鼎連續第二年赴海外籌資。公司2025年9月曾發行4億美元ECB，此次募資規模進一步擴大至8億美元，反映公司在高階PCB、AI伺服器、IC載板及光模塊等領域持續加大投入，並提前準備後續產品開發與營運所需資金。