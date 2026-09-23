台積電再重返2,500元關卡 2奈米加速放量美國新廠3奈米2027量產

台積電（2330）今日股價再度重返2,500元關卡，外界持續關注台積電2奈米在台灣產能加速放量，以及日前已規畫美國新廠3奈米2027年量產的進度。法人看好台積電先進製程供應鏈致茂（2360）、穎崴（6515）、中砂（1560）、崇越（5434）、華立（3010）、家登（3680）集團、弘塑（3131）、萬潤（6187）等營運可望沾光。

台積電2奈米家族擴充速度史上最快，台積電資深副總暨副共同營運長侯永清在今年台積電北美技術論壇指出，因應人工智慧（AI）等強勁需求，今年將同時有5座2奈米廠放量，新竹2座、高雄3座。

台積電官方數據，目標2奈米第1年晶圓產出將較2023年3奈米第1年晶圓產出增加45%；2026年至2028年2奈米產能年複合成長率將達70%。

3奈米方面，台積電將持續擴增3奈米產能，2022年至2027年3奈米產能年複合成長率將約25%。

目前供應鏈與市場預期，台積電2奈米今年底月產能約9-10萬片，2027年可望將近11-14萬片；產能持續雙位數成長。

3奈米方面，台積電南科3奈米今年第4季月產能將近18萬片，樂觀預期2027年逼近20-21萬片水準，年增16%。

海外布局方面，台積公司的全球產能計畫執行順利，台積電正在新增三座 3 奈米晶圓廠，分別位於台灣、美國亞利桑那州，以及日本，以支持未來多年 3 奈米製程技術的強勁需求。除了這些新建的晶圓廠，在台灣持續轉換 5 奈米的設備來支援 3 奈米產能等。美國新廠第二座晶圓廠將採用 3 奈米製程技術，該晶圓廠已經完成興建，計畫於 2027 年下半年開始量產。