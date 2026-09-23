致茂新平台扮演 AI 伺服器電源測試核心關鍵

致茂（2360）因應輝達NVIDIA Rubin Ultra(600kW)機架測試設備需求大增已推出直流負載測測解決方案，扮演AI伺服器電源測試核心關鍵角色。

隨著AI應用的快速發展，如計算能力的提升、大數據分析與雲端運算等技術的進步，AI伺服器機櫃(AI Server Rack Power)的電源供應需求越來越嚴苛。NVIDIA的超級運算模組Vera Rubin單顆GPU功率已提升至1.8-2.3kW，由72顆Rubin GPU封裝(含144顆GPU晶片)及36顆Vera CPU組成的VR NVL72系統機架，整機功率高達190-230kW。隨著技術演進，下一代Rubin Ultra機架規格提升至600kW，多櫃功率將達兆瓦等級。

為因應GPU高速計算時的瞬間負載變化，伺服器電源供應器必須具備強大的瞬間響應能力，以應對劇烈的EDPP(Electrical Design Peak Power)功率變化，因此，如何確保供電穩定成為各家電源廠的重大挑戰。直流電子負載能夠有效評估電源性能，成為解決此問題的關鍵工具。