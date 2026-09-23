環球晶完成海外存託憑證發行訂價 募集逾14億美元

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於今日宣布，完成海外存託憑證發行訂價，共募集資金約14.32億美元。

環球晶表示，已於9月22日完成海外存託憑證（GDS）發行的訂價，募集資金總額達14.32億美元（折合約新台幣454億元）。該公司這次共發行5,000萬單位GDS，每單位表彰公司普通股1股，預計於盧森堡證券交易所掛牌，並於其Euro MTF市場交易。

環球晶指出，每單位GDS的發行價格為28.64美元（折合約每股新台幣908.32元），這次募資用途為支應原幣購料所需資金，及轉投資海外子公司，其中轉投資海外子公司主要用於產能擴充。

同時，環球晶強調，看好半導體產業長期發展，隨著產業需求逐步回溫，在AI、高效能運算、高頻寬記憶體、先進封裝、散熱對策及矽光子等關鍵應用帶動的長期成長趨勢中，半導體晶圓市場需求前景可期。全球半導體供應鏈朝向區域化與在地化發展，客戶對供應鏈韌性及「在地生產、就近供應」的採購模式日益重視。該公司為全球前三大半導體晶圓製造商之一，近年已於美國、歐洲及亞洲推動公司歷來規模最大的擴產計畫，持續強化全球供應布局，以把握半導體產業長期成長及供應鏈在地化所帶來的市場機會。

環球晶並提到，這次發行為該公司繼2024年3月完成6.89億美元GDS發行後，再度進入國際資本市場，也是歷來規模第三大的台灣海外存託憑證發行案。