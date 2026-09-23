高通一口氣推兩款旗艦晶片 台積電2奈米製程、小米 OPPO 等率先採用

晶片大廠高通於美國時間22日在驍龍高峰論壇中，宣布推出驍龍8 Elite Extreme Gen 6與驍龍 8 Elite Gen 6等2款旗艦級晶片，都是以台積電（2330）2奈米製程打造，並將率先搭載於小米、vivo、OPPO、HONOR、iQOO、Motorola、一加、紅米、紅魔等品牌機種。

高通強調，單一規格晶片已不再能定義旗艦產品，這是重要的里程碑，一次推出2款全新旗艦行動平台驍龍8 Elite Extreme Gen 6與驍龍 8 Elite Gen 6，可帶來即時、個人化且具適應性的代理式AI體驗。

同時，高通也指出，隨著代理式AI時代持續演進，多旗艦策略使其得以持續突破行動體驗的可能性，並將最新AI創新帶給更廣泛的頂級裝置。透過打造兩款創新平台，能為OEM廠商提供更多選擇，攜手打造新一代智慧、個人化行動體驗的各項能力。