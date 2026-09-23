Muse 成為華爾街新寵兒 群聯有望成為下一個「Muse 崛起贏家」

Meta最新AI助理Muse成為華爾街新寵兒，美國AI股激昂，市場挖掘下一個「Muse崛起贏家」。業界分析，Muse後續將掀起照片與影音生成熱潮，催出更多存儲商機，群聯（8299）挾與Meta主要夥伴超微多年的NAND存儲合作關係與終端裝置開機硬碟龍頭優勢，將扮演Muse持續橫掃市場的重要軍火庫。

Meta於9月8日推出Muse後，六天內下載次數超過90.2萬人次，截至21日下載量已突破250萬人次，超越Claude和Grok同期的40萬、20萬人次，直追ChatGPT的310萬人次，甚至成為蘋果App Store上周榜首，超越ChatGPT。

業界指出，Meta坐擁臉書、IG等社群軟體龐大圖像與影音資源，Muse不僅串連代理功能，用戶後續更能引用臉書、IG相關圖像與影音從事更多AI活動，都需要更多存儲空間支援，群聯左擁超微夥伴優勢，右抱全球終端裝置開機硬碟龍頭地位，左右逢源。

群聯執行長潘健成表示，樂見各種AI代理蓬勃發展，預期對NAND需求一定是「好事」。

他分析，臉書與IG擁有豐富資源，結合AI應用後，將帶動大量生成影音與照片需求，且一般用戶會很愛用，預期當內容製作更便利，使用者參與意願提高，將為資料儲存帶來更多需求。

業界分析，過去社群平台以使用者上傳、分享內容為主，AI工具普及後，用戶可進一步生成、修改照片與影片，讓既有素材衍生出更多內容，預計從原始檔案、生成版本到後續保存，每個環節都需要儲存空間的趨勢下，影音應用擴散的效益可望逐步傳導至NAND Flash與SSD市場。

另外，Muse讓AI從聊天走向代辦工作，串接社群及其他應用服務，當AI代理功能增加、使用頻率提高，背後需處理與保存的資料同步擴大，資料中心除了增加運算資源，儲存設備也需配合部署，成為群聯可掌握的商機。

群聯正積極衝刺伺服器開機碟與資料儲存應用布局。業界說明，開機儲存是伺服器運作的基礎配備，AI基礎建設持續擴充，有助相關需求成長；影音生成則進一步推升資料容量，讓群聯有機會從設備建置與應用擴散兩端受惠。

另一方面，群聯與超微合作緊密，具備共同開發與平台搭配經驗，有利拓展AI儲存應用。業界正向看待，當AI助理走入一般消費者生活，照片、影音生成成為日常，儲存需求將不只來自模型訓練，也將延伸至長期使用與資料保存，為群聯增添成長動能。