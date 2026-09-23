生技論壇10月7日登場 台北榮總院長陳威明：發展世界級醫療科技

台北榮民總醫院院長陳威明表示，智慧醫院不應只是科技落地的終點，更要成為醫療創新的起點。台灣下一階段的競爭力，在於整合醫療、資通訊及生技優勢，將臨床需求轉化為智慧醫療產業動能，帶動台灣由世界級醫療進一步發展世界級醫療科技產業。

經濟日報將在10月7日舉辦「2026生技論壇-AI時代 生醫產業新契機」，陳威明將以「從智慧醫院到智慧國力：AI重塑臨床與台灣醫療競爭力」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、台寶生醫、TLC BioSciences、和迅生命科學等協辦。

陳威明表示，台灣醫療長期在品質、可近性及效率等方面受到國際肯定，不僅擁有完整的健保資料庫，更建立了華人基因資料庫與癌症登記資料庫。

面對人口高齡化、慢性病增加、醫療人力不足，及病人安全與照護品質要求提高，醫療現場衍生大量新需求，也形成科技產業的重要創新機會。醫院最了解病人需求、醫療流程及第一線人員的痛點，若能結合人工智慧（AI）、精準醫療、機器人及生技等技術，便有機會把台灣既有的醫療優勢轉化為產業成長動能。

陳威明表示，AI對醫療體系的價值，首先是保障病人安全，將醫療錯誤降至最低；其次是減輕醫護人力負擔，讓有限人力更集中於專業判斷及病人照護。

以病人安全為例，台北榮總將B型肝炎再活化風險監測整合至電子病歷，由系統主動提醒高風險病人。導入後再活化率由0.88%降至0.32%，顯示智慧醫療不能停留在技術應用，還必須轉化為具體的臨床成效。

在減輕人力負擔方面，台北榮總已將生成式AI導入護理紀錄，協助整理大量病人資料並產生結構化交班摘要；累積至全院，每天可節省相當於155個護理班次的工作量。

陳威明認為，AI在醫療領域的下一步是發展「實體AI」（Physical AI）。醫院內的物流、病人搬運、藥品運送、手術器械管理及潔汙分流等高風險、重複且耗費人力的工作，都可結合AI、機器人與自動化，讓醫護人員將更多時間投入專業判斷、溝通及病人照護。