高通、聯發科NB激戰 同步搶進Googlebook市場

高通與聯發科（2454）在筆電市場新一波戰火再起。高通旗下高通技術公司昨（22）日宣布，與Google合作，將旗下驍龍X Elite平台導入首批Googlebook筆電。聯發科則端出最新天璣CX C10 Max處理器應戰，同步搶進即將上市的高階、超便攜Googlebook市場。

高通表示，驍龍X Elite晶片以台積電（2330）4奈米製程打造，搭載此晶片的Googlebook標榜專為Gemini Intelligence打造的全新筆電產品，提供全日電池續航力、強大效能與主動式智慧，可與Android手機及平板電腦裝置無縫跨裝置連接，支援原生Android應用程式與遊戲，打造無縫的個人運算生態系。搭載驍龍X Elite平台的戴爾與惠普首批Googlebook機種，已開放預購。

高通指出，驍龍X Elite的AI能力已改變個人運算，並為更智慧、更個人化且更具生產力的體驗創造全新可能。

聯發科推出以台積電3奈米製程打造的天璣CX C10 Max應戰，強調可為即將上市的高階、超便攜Googlebook提供先進功能和優異能效。天璣CX C10 Max搭載全大核八核心CPU、11核心GPU，以及聯發科第八代NPU，標榜在多工任務、生產力應用、智慧輔助、娛樂等多元應用場景中的優異性能；以節能特色可協助製造商設計出更輕薄、無風扇且具備全天候續航力的裝置。NPU 890專為支援Gemini Intelligence功能設計，提供最高55 TOPS算力。