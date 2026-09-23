Meta智慧眼鏡站C位 協力廠補

Meta最新AI助理Muse夯，業界認為，「好戲還在後頭」，Meta美西時間23日（台灣時間24日）登場的年度「 Connect 2026大會」是重頭戲，預料將端出AI眼鏡等一系列穿戴新品，進一步串連Meta「養龍蝦生態系」，讓AI眼鏡站上「C位」，成為AI代理重要硬體裝置，宏達電（2498）、揚明光（3504）、英濟（3294）等AI眼鏡族群魅力四射。

Meta今年「 Connect 2026大會」為期兩天，執行長祖克柏將出席發表主題演講，揭露Meta未來在AI、穿戴式裝置與XR生態的最新策略。業界預料，Meta將端出AI眼鏡、穿戴新品以及自研AI模型，藉由一連串新品提升AI眼鏡熱度與市場需求。

供應鏈傳出，本次大會看點很可能集中在近期剛推出的自研AI模型Muse Spark，也可能推出代號為「Luna」的無鏡頭AI眼鏡，藉此減少近期因隱私權引發的爭議，改由六顆麥克風強化語音互動。

另外，Meta很可能會在大會期間演繹Muse Spark如何補足過往Meta AI眼鏡的不足，且讓Meta AI眼鏡搖身一變成為全天候環境感知與主動協作的個人AI代理。

業界人士指出，Muse Spark問世後，意味AI眼鏡已經從嘗鮮型周邊，變成高實用價值的隨身個人AI代理產品，有望提升全球AI眼鏡出貨動能迎來爆發式增長，而這股「以軟帶硬」的趨勢，將對AI眼鏡上、中、下游供應鏈帶來正面的影響。

業界分析，AI眼鏡對低功耗、微型化以及低延遲的要求遠高於智慧手機，過去許多高階的AI應用大多難以實現，如今Muse Spark問世後，有望解決上述痛點，讓AI眼鏡站上「C位」。

Meta透過讓AI眼鏡成為AI代理重要硬體裝置，預料將帶動相關概念股接棒成為市場焦點。台廠當中，宏達電是最純的AI眼鏡概念股，已推出首款AI眼鏡VIVE EAGLE，正推出全新改款產品，同時將揮軍歐美市場，並積極打造新品，未來AI產品線有望再添生力軍，大咬AI代理商機。

揚明光主要提供光學模組與鏡頭，也是AI眼鏡發揮功能的關鍵供應商。英濟則具備機光電整合與微投影技術，被市場認為未來在智慧眼鏡領域有很大的發揮空間。

業界認為，Meta是當前全球最大AI眼鏡品牌，在其自研的Muse Spark模型加持下，未來勢必會有更多適用於AI眼鏡的AI模型陸續問世，甚至是直接使用Muse Spark，讓AI眼鏡產品應用更趨豐富與完整，藉此激勵市場買氣，進而挹注相關供應鏈業績表現。