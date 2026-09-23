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迎來養龍蝦時刻！Meta AI助理Muse超夯 台積、鴻海、廣達等受惠

經濟日報／ 編譯季晶昌、葉亭均、記者蘇嘉維／綜合報導
Meta最新AI助理Muse人氣爆棚，讓Meta成為華爾街新寵兒。路透
Meta最新AI助理Muse人氣爆棚，讓Meta成為華爾街新寵兒。路透

Meta最新AI助理Muse人氣爆棚，讓Meta成為華爾街新寵兒，激勵21日股價勁揚逾11%，並帶動協力廠超微股價首度突破1兆美元大關，英特爾、輝達、安謀等AI股同步勁揚。彭博更預言，Muse可能成為AI的殺手級應用，助攻台股衝高。

Meta 22日早盤續漲逾1%。法人看好，Muse掀市場新熱潮，將使Meta持續投入AI基建，打破先前市場一度質疑該公司算力過剩、資本支出恐停滯的疑慮，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等將受惠。

Meta於9月8日推出Muse後，六天內下載次數超過90.2萬人次，截至21日下載量已突破250萬人次，超越Claude和Grok同期的40萬、20萬人次，直追ChatGPT的310萬人次，甚至成為蘋果App Store上周榜首，超越ChatGPT。

Muse也被整合在Meta旗下WhatsApp中，代表實際使用人數可能遠高於獨立App的下載量。

分析師形容，這是Meta的「養龍蝦」時刻，重燃市場「AI交易」與CPU需求的熱情。Muse以OpenClaw的AI代理技術為基礎，已在蘋果App Store受關注。

據悉，Muse與OpenAI的ChatGPT、Anthropic Claude定位略有不同，Muse主要用作協助使用者代辦雜事，如收發電子郵件，以及線上購物所需的比價，甚至下訂商品，同時還可預訂餐廳或機票等相關用途，當中AI模型由Meta自行開發Muse Spark 1.3推動，並具備視覺辨識功能。

道瓊報導，電商平台Shopify已整合進Muse，亞馬遜則阻擋Muse進入旗下零售網站。AI助手要走進購物等日常服務，既有合作機會，也可能碰上既有平台的限制。

Muse可能成為「推動Meta使用量與用戶參與度大幅成長的新動力」，同時也可能為Meta帶來「可觀的新營收機會」，包括廣告、訂閱以及交易分潤收入，顯示Meta執行長祖克柏投入的2,000億美元AI資金「並非白費」。

Meta 算力 廣達 鴻海 台積

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