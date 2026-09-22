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台達電鄭平拜會印度總理莫迪 助力能源轉型等3發展
台達電董事長鄭平與台達電印度區總裁林正彬，21日拜會印度總理莫迪，台達電分享在印度的能源轉型、AI基礎設施及智慧製造領域的規劃與藍圖，希望助力印度相關發展。印度政府則重申將全力支持台達電在印度的持續投資與擴建計畫。
台達電印度子公司發布新聞稿，鄭平與林正彬21日拜會印度總理莫迪。鄭平強調，印度是台達電全球成長戰略的關鍵支柱，這建立在台達電20多年來在當地奠下的業務基礎。
台達電向印度政府展示下一代清潔能源解決方案藍圖，包括氫能技術、固體氧化物燃料電池（SOFC），與固體氧化物水電解槽（SOEC）等解決方案，希望助力印度的能源轉型。
台達電強調，將持續深化在印度布局，聚焦AI資料中心、能源基礎設施，以及智慧製造等，相關領域被視為驅動印度數位化與工業未來發展的關鍵引擎。
鄭平在7月法說會中表示，受惠AI資料中心大量建置，台達電近2年營運成長快速，因應未來產能需求，台達電將在全球大擴產，估計2026年全年資本支出約達新台幣700億元，比去年的466億元大幅增加。
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