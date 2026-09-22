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記憶體不是已不缺！東擎3對策備戰記憶體、SSD 看好AI Box明年放量

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
和碩小金孫東擎科技將於10月下旬上市掛牌，和碩成員再添新兵。圖右為東擎董事長李俊瑩，圖左為總經理曾瑛俊。記者王郁倫／攝影
和碩小金孫東擎科技將於10月下旬上市掛牌，和碩成員再添新兵。圖右為東擎董事長李俊瑩，圖左為總經理曾瑛俊。記者王郁倫／攝影

和碩（4938）集團小金孫東擎科技（7710）專注工業電腦市場，將於10月下旬上市，今年因接到北美遊戲串流大廠專案ODM訂單，東擎業績翻倍成長，為此公司也提高記憶體及處理器庫存因應，對於近期記憶體價格多空訊息紛雜，公司點出因為這原因，記憶體處於「混沌未明」的過渡空檔。

東擎董事長李俊瑩指出，現在記憶體供應處於渾沌未明階段，供給面記憶體是缺的，由於AI及伺服器吸走大部分需求，衝擊消費電子市場，輝達（NVIDIA）近期AI平台處於新舊平台轉換空檔，使得記憶體跟固態硬碟市場稍有青黃不接現象，但未來新平台量產，但中國大陸記憶體產能又開出帶來變數，都讓市場渾沌不明，但現階段不能就此論斷記憶體未來就不缺。

東擎為專業工業電腦廠，專注邊緣 AI（Edge AI）、工業資安（Industrial Cybersecurity）、開放式架構（Open Architecture）工業自動化控制領域，今年受惠美國大型遊戲串流業者ODM訂單挹注，上半年業績翻倍成長，美國也成最大海外市場。

東擎業務與和碩及母公司華擎（3515）走向不同，故記憶體等關鍵零組件規格也不同，必須獨立採購，對此營運長張晃華表示，為配合大型客戶需求及記憶體吃緊現象，內部有三對策，首先是增加多供應商物料認證，提高採購韌性。

其次是提高供應商溝通頻率，每周針對記憶體跟SSD的價格波動，掌握最新動態。第三是專案提前備料，跟客戶探討中長期NCNR需求訂單（不能取消砍單），取得客人預付款訂單以提早跟供應商下單固料。

業者也透露，中國大陸記憶體雖產能雖大量開出，但目前供應仍以中國內需為主，很少量釋出海外，其次，歐美客戶也仍顧慮紅色供應鏈零件，擔心機密問題，並不真的放心使用。

鎖定5垂直產業深耕 看好軟硬整合AI BOX

東擎專注於工業電腦主機板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣AIoT系統平台研發與銷售，鎖定5大終端應用市場，包括智慧商業與零售（Commerce）、智慧工廠（Automation）、機器人與無人載具（Robot）、娛樂與遊戲（Entertainment）及工業資安（Security）等垂直應用領域。

李俊瑩指出，該北美ODM大單第一階段出貨從年初至 9 月底告一段落，客戶已下達第二階段訂單，預計於2027年首季末接續出貨。

另一看好的產品是AI Box，採用 AMD 高算力邊緣運算平台，專為 10～20 人企業部門設計，可以支援 2～4 人同時上線，李俊瑩坦言，該產品源於東擎內部需求，當時技術支援部門是公司最辛苦的最常加班的單位，客戶提出需求時需搜尋十幾年龐大歷史檔案，且因為有公司機密資料無法上傳至雲端大語言模型（LLM）運算，透過該平台可以將數據保留在地端且具備資安、開箱即用、能自動化整理文檔與知識庫建立，目前已於台灣、美洲、歐亞各地展開銷售。

由於2026年AI Box才剛開始銷售，預計2027年會成為東擎明星商品，且售價只要NVIDIA的DGX Spark售價一半，台灣最先開賣，主要鎖定企業及智慧工廠市場。

東擎總經理曾瑛俊指出，歐盟《網路韌性法案》（CRA）2027年上路，強制規定所有進入歐盟市場的聯網產品（Net-connected products）都必須符合資安規範，工業資安已從過去的「選配」變成強制性的「標配」，東擎OT工控設備超前取得 IEC 62443，能直接協助客戶的終端產品順利通過 CRA 檢測。

他表示，東擎已經通過IEC 62443-4-1 & IEC 62443-4-2 國際工業資安認證，這包括涵蓋安全產品開發生命周期規範（4-1）與工業自動化及控制系統組件資安要求（4-2），東擎也有取得 IT 端的 ISO 27001 資訊安全管理認證，這讓東擎旗下的工業控制器EP501成為台灣工業電腦界第一款兼具IT跟OT資安認證的產品。

SSD 記憶體 ODM

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