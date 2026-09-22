英業達再砸逾20億元擴增泰國AI產能 拚明年第1季啟用

英業達（2356）22日宣布泰國子公司將投入泰銖24.38億元（約合新台幣23.24億元），用作採購設備及廠務工程，並打造新廠產能，用作擴充水冷設備及增加電力測試需求，新廠產能最快有機會在2027年第1季底前啟用。

英業達在泰國設立產能已有數年時間，原先主要投入筆電代工業務，不過隨著AI伺服器商機崛起，英業達也在2025年啟用AI伺服器新產能，目前主要投入伺服器L6規格量產，且由於AI市場成長快速，英業達也於先前在該廠快速投入SMT新產能擴增，增加幅度已倍數計算，顯示英業達持續看好AI、東南亞製造量能布局。

英業達公告8月合併營收達832.68億元、月減7.7％、年成長35.8％，累計今年前八月合併營收為6,436.26億元、年成長40.1％，創歷史同期新高。另外，英業達今年上半年獲利也繳出亮眼成績，累計上半年稅後純益年成長62.4％至63.23億元，同樣寫下歷史同期新高，每股純益為1.76元。