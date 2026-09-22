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鴻海規劃發行無擔保普通公司債不超過600億元 外界推測為正常財務操作

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海22日公告，董事會決議發行總額不超過600億元的無擔保普通公司債。 聯合報系資料照
鴻海22日公告，董事會決議發行總額不超過600億元的無擔保普通公司債。 聯合報系資料照

鴻海（2317）22日公告，董事會決議發行總額不超過600億元的無擔保普通公司債。外界推測，以鴻海今年前八個月營收達6.51兆元的規模以及營運狀況來看，以財務操作增加集團擴充產能的銀彈。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，明年客戶對AI產能需求仍非常強勁，預期資本支出持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產規劃；其中，應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州研發與製造能。目前沒有任何直接股權籌資的規劃。

針對市場關注鴻海現金流狀況，蔣集恆說，鴻海集團上半年擴大投資及接單，資本支出來到809億元、年增5%、淨利息支出年增66億元，但調整後的EBITDA年增52%，規模達到2,277億元，較去年增加776億元，遠高於資本支出與利息增加的總額，足見集團的現金流越來越健康。

針對營運資金需求，鴻海財務長黃德才之前說，目前沒有任何直接股權籌資的規劃，將應未來營運及擴產所需資金，維持穩健的資本結構。

黃德才說，過去幾年隨著AI業務成長，全球製造布局擴大，以及自動化需求提升，鴻海集團持續增加資本支出，2024年資本支出約1,363億元，2025年增加至1,738億元，前期投資已逐步反映至營收規模與獲利能力。

他說，今年上半年資本支出約809億元，預估2026年全年資本支出將年增超過三成，以因應AI伺服器機櫃及區域製造等需求，提前擴充伺服器機櫃、液冷及測試等關鍵產能，並強化全球製造與自動化布局。

鴻海 財務 威州

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