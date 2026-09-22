東擎上半年獲利超越去年 迎接邊緣AI資安法規與開放自動化三大商機

華擎（3515）旗下工業電腦廠東擎（7710）22日舉辦媒體茶敘，預計於10月下旬掛牌上市。董事長李俊瑩表示，東擎鎖定邊緣AI、工業資安防護與開放式自動化架構三大商機，該公司受惠遊戲串流客戶大單，上半年每股稅後純益已超越去年全年獲利總和，看好2027年的業績展望。

東擎受惠娛樂領域的遊戲串流服務大型專案出貨，上半年營收逼近2025年全年18.3億元水準，上半年每股稅後純益超越去年全年獲利總和。李俊瑩指出，該大型專案第一階段出貨預計在9月底告一段落，目前客戶已正式釋出第二階段訂單，預計明年上半年開始出貨，加上邊緣運算等高附加價值產品陸續發酵，對明年營運樂觀看待。

李俊瑩說，工業電腦已經演變出三大商機，首先，AI從雲端走到邊緣、工廠與機器人，都需要更高算力，即時穩定可靠的平台，東擎提供軟硬整合平台，快速把邊緣AI解決方案導入企業。第二，隨著AI快速發展，資安與法規已經進入到工廠，交通，能源等領域，該公司因此布局工業資安市場。第三，自動化發展正走向開放架構，未來自動化系統，可互換兼容開放，也是東擎可以著手的地方。

在新產品布局方面，東擎總經理曾瑛俊表示，東擎今年推出搭載超微（AMD）平台的高算力邊緣運算設備AI Box，整合自主開發的知識管理軟體，主打免上傳雲端且保護地端數據機密的特點。

曾瑛俊說，此AI Box產品目前在台灣市場已接獲教育單位、研究機構與企業高度詢問，海外訂單亦同步延伸至日本、韓國、東南亞、歐洲與美國等地，預期將成為推升明年獲利表現的明星產品。

在產能方面，東擎是委外代工，其中，越南廠與廣州廠是生產主機板為主，台灣廠則是主機板與系統產品，高單價產品也是以台灣生產為主。

針對毛利率、缺料與成本上揚，曾瑛俊指出，過去三年產品毛利率維持在36%至39%區間，今年上半年因高單價的遊戲串流專案主機板出貨比重拉升，毛利率下滑至約29%；面對CPU、DRAM及SSD等關鍵零組件價格飆漲與供應吃緊，該公司提前備料，持續認證多元替代料源，以強化供應鏈韌性。

東擎目前營收比重，以娛樂占比49%最高，業務涵蓋老虎機、街機遊戲及遊戲串流服務，其次則為自動化26%，應用包含半導體製程、汽車焊接及消費品，後續應用依序為Commerce 13%、其他5%、資安4%、機器人3%。