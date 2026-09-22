快訊

三商家購分割零售事業 明年轉型投控

台股槓桿升溫 金管會雙線出手：四貸同堂、違約交割一起管

中職／是真的！桃猿單局2全壘打+2三壘打 締造聯盟空前紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

光焱擬發公司債上限6億元 興建廠房及購置探針台系統

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

光焱（7728）今日公告公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債案，擬發公司債上限6億元，公司說用於興建廠房及購置探針台系統。

光焱說明發行總額：發行總面額上限新台幣陸億元整。每張面額：新台幣10萬元整。發行價格：依票面金額之100%~105%發行。發行期間：三年。發行利率：票面利率0%。

光焱說明因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，授權董事長全權處理。

光焱 公司債 上限

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

崇越：擬辦現增250萬股、發行可轉債20億元籌資

軟銀加碼OpenAI 發債籌錢

美長債成本高 川普政府發短債籌錢

南山人壽完成第三檔海外美元次順位資本債券定價 發行規模3.33億美元

相關新聞

英業達再砸逾20億元擴增泰國AI產能 拚明年第1季啟用

英業達（2356）22日宣布泰國子公司將投入泰銖24.38億元（約合新台幣23.24億元），用作採購設備及廠務工程，並打造新廠產能，用作擴充水冷設備及增加電力測試需求，新廠產能最快有機會在2027年第1季底前啟用。

鴻海規劃發行無擔保普通公司債不超過600億元 外界推測為正常財務操作

鴻海（2317）22日公告，董事會決議發行總額不超過600億元的無擔保普通公司債。外界推測，以鴻海今年前八個月營收達6.51兆元的規模以及營運狀況來看，以財務操作增加集團擴充產能的銀彈。

經濟部科技專案讓AI聽懂音樂…資策會打造智慧協奏技術 實現一人成團

當AI開始聽懂節奏、和弦與曲風，就能從音樂生成工具進一步成為與真人共演的「虛擬樂手」。在經濟部技術司科技專案支持下，資策會數轉院研發AI音樂理解與智慧協奏技術，讓AI具備聽清楚、聽得懂、能擬真、同節拍等能力，並將於29日至30日「2026 ITRI ICT TechDay」展出，讓民眾體驗AI即時協奏，感受一個人也能有一個Band的演奏層次。

台積電男「2年8個月極限了」果斷下山 苦主淚喊：每天上班都在哭

台積電任職2年8個月員工宣布提離職，因家中有房決定「下山」；網友分享離職經驗，也有人透露高壓工作每天哭。

東擎上半年獲利超越去年 迎接邊緣AI資安法規與開放自動化三大商機

華擎（3515）旗下工業電腦廠東擎（7710）22日舉辦媒體茶敘，預計於10月下旬掛牌上市。董事長李俊瑩表示，東擎鎖定邊緣AI、工業資安防護與開放式自動化架構三大商機，該公司受惠遊戲串流客戶大單，上半年每股稅後純益已超越去年全年獲利總和，看好2027年的業績展望。

缺貨推升售價…去年模組廠營收年增率勁升59% 歷年之最

集邦科技今日發布最新調查指出，受到2025年下半年價格上漲及DRAM模組廠集中出貨帶動，全球DRAM模組市場整體營收達212億美元，強勁年增59%，較2024年的7%大幅加速，增幅也是歷年之最。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。