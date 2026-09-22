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缺貨推升售價…去年模組廠營收年增率勁升59% 歷年之最

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
記憶體模組龍頭廠商金士頓（Kingston）去年市占為62%，穩居領先地位。聯合報系資料照
記憶體模組龍頭廠商金士頓（Kingston）去年市占為62%，穩居領先地位。聯合報系資料照

集邦科技今日發布最新調查指出，受到2025年下半年價格上漲及DRAM模組廠集中出貨帶動，全球DRAM模組市場整體營收達212億美元，強勁年增59%，較2024年的7%大幅加速，增幅也是歷年之最。

集邦表示，去年上半年及下半年落差巨大。上半年而言，為了應對關稅政策與原廠的DDR4 EOL規劃，部分模組廠於第二季起積極建立較高的DDR4顆粒庫存水位，並供應PC OEM等消費性電子應用在關稅政策下的提前拉貨需求。自2025年下半年起，北美及中國CSPs因應Agentic AI應用的general server算力建置需求，對server DRAM採購擴大，排擠原廠對PC及consumer DRAM顆粒的供應，推升整體DRAM價格進入漲勢。在模組出貨量與價格同步成長下，各模組廠雨露均霑，2025年下半年營收表現普遍大幅優於上半年。

由於所在市場區塊及經營策略不同，各模組廠的營收增幅有所差異，整體而言，考量客戶的長期需求成長、及對記憶體價格波動的支付能力，模組廠普遍更加積極開拓工控、企業級server產品線，並皆已因應產品世代升級、在下半年將DDR5調整為主要產品線。

2025年全球前5大模組廠占整體營收77%，前9大則囊括整體營收的81%。龍頭廠商金士頓（Kingston）的市占為62%，穩居領先地位。Kingston憑藉最大的採購規模，於2024至2025年建立充裕庫存，在下半年價格轉強時，積極出貨供應通路市場，帶動全年營收年增48%。

威剛排名第二，2025年DRAM營收年增82%，在下半年上游供給轉緊、模組價格走揚後，ADATA於先前循環中累積的低成本庫存成為其放大獲利的關鍵，並持續透過與原廠合作取得相對穩定的顆粒貨源配置，後續策略重點為中低容量RDIMM業務的拓展。

排名位居第三的記憶科技（Ramaxel）以PC OEM及CSP的戰略合作業務作為經營重心，2025年營收年增153%，為榜單中增幅最高者，主要在PC模組的基礎上，進一步拓展與國產顆粒供應商及CSP的RDIMM戰略合作，在國產RDIMM供應鏈的規模擴大及品質提升中扮演關鍵角色。

金泰克（Kimtigo）排名第四，2025年營收年增20%。Kimtigo深耕中國內需市場，產品線橫跨消費、工控與企業級，並於下半年DRAM供給逐步緊縮時積極拓銷OEM客戶。十銓方面，面對下半年價格急速上漲，十銓積極供應北美通路市場的DDR5需求，營收於2025年排名第五。

博帝科技（Patriot Memory） 2025年藉由消費、電競、工控、邊緣運算等多元佈局，乘下半年DRAM供不應求之勢，推動營收表現大幅成長89%，排名第六。宜鼎專注於工控市場，2025年營收大幅年增132%，除漲價因素外，Edge AI專案的成長動能亦逐步放大，於2025年排名第七。

宇瞻排名第八，2025年DRAM營收年增96%。Apacer深耕工控市場，面對DDR4 EOL與下半年供需失衡加劇的環境，公司自第2季起即著手確保料源以支應工控客戶需求，亦將價格上行動能轉化為實質營運成果。亞奇雷科技（AGI）排名第九，2025年DRAM營收年增26%，以自有品牌經營消費零售市場，並以跨境電商作為海外拓展的主要途徑，銷售範圍涵蓋日本、歐洲與美國。

模組廠 缺貨 售價

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