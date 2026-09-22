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MIPI聯盟將舉辦 MIPI Demo Day Taipei

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
MIPI聯盟將於10月21日舉辦 MIPI Demo Day Taipei，展示會員最新解決方案與規範發展。圖／MIPI聯盟提供
MIPI聯盟將於10月21日舉辦 MIPI Demo Day Taipei，展示會員最新解決方案與規範發展。圖／MIPI聯盟提供

致力於制定行動裝置及多元連網應用介面規範的國際產業組織MIPI 聯盟（MIPI Alliance）今日宣布 MIPI 台北展示日（MIPI Demo Day Taipei）正式開放報名。活動將於 2026 年 10 月 21 日在台北君悅酒店舉行，現場將集結 MIPI 聯盟會員的多項技術與解決方案展示，讓工程師與系統設計師近距離了解 MIPI 規範的技術發展與實際應用。

隨著 AI 持續改變裝置與系統感知、處理及回應周遭環境的方式，串聯感測器、顯示器、音訊、運算等不同功能的底層介面，也扮演日益關鍵的角色。MIPI 長期深耕行動裝置領域，近年更進一步將技術布局拓展至車用、物聯網、嵌入式音訊、資安及其他新興應用，協助產業因應不同應用對連接技術的需求。MIPI也透過規範開發、車用相容性認證計畫和測試，以及生態系推動等，進一步協助相關技術從開發邁向實際部署，並擴大產業應用。

面對 AI 驅動的新型系統架構，MIPI 也正探索標準化介面在連接、頻寬、延遲、功耗與擴充性上的應用，以支援邊緣 AI、實體 AI / 人形機器人及先進運算等領域。本次 MIPI 台北展示日的教育研討會將聚焦四大主題，包括 MIPI I3C® 與即將推出的 I/Os Over I3C Bridge 規範、MIPI A-PHY® 全新相容性認證計畫、用於嵌入式音訊的 MIPI SWI3S® 技術，以及 MIPI最新顯示規範 DSI-2™ v3.0 與 DCS™ v3.0 的新功能與技術進展。

此外，第 73 屆 MIPI 聯盟會員大會也將於 10 月 19 日至 23 日在台北舉辦，屆時 MIPI 貢獻者會員（Contributor Members）及董事會成員將共同出席工作小組會議，攜手推動 MIPI 規範發展。

包括皇晶科技、Arasan Chip Systems Inc.、Binho LLC、BitifEye Digital Test Solutions GmbH、創惟科技、Introspect Technology、是德科技、MAXVY Technologies Pvt Ltd、Mixel Inc.、奇才科技、Protocol Insight, LLC、Silicon Line、Soliton Technologies Private Limited、新思科技、太克科技以及特勵達科技（等 16家 MIPI 會員公司，將於MIPI 台北展示日展出採用MIPI 規範的技術與創新解決方案。

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