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中華電轉播亞運 雙平台收視掀熱潮
中華電信今天表示，透過MOD、Hami Video雙平台直播亞運賽事，Hami Video亞運專區流量較開幕前一週成長6.5倍，21日台韓棒球對決，聊天室熱度也較平時多出12倍。
2026愛知－名古屋亞運棒球項目21日開打，中華電信在花博公園流行館舉辦「亞運新競界大賽看中華」公播活動，吸引眾多球迷到場力挺中華隊，並邀請前職棒球星張泰山到場，與球迷共賞台韓對決。
中華電信總經理林榮賜透過新聞稿表示，中華電透過MOD、Hami Video雙平台直播亞運賽事，同步設立亞運專區，規劃專屬頻道24小時播出。
中華電信表示，Hami Video亞運專區流量較開幕前一週成長6.5倍；21日台韓棒球對決，聊天室熱度也較平時多出12倍。「熱點回看」功能中，中華對蒙古女排全場精華、中華隊女足門將王郁婷神撲為亞運開幕至今熱度最高的回看片段，顯示除棒球外，國人對排球、足球賽事的關注。
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