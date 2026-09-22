台積電男「2年8個月極限了」果斷下山 苦主淚喊：每天上班都在哭

台積電被封為台灣「護國神山」，是不少科技人才心中的夢幻企業，不過高壓工作環境也讓部分員工直呼吃不消。一名在台積電任職2年8個月的員工近日宣布「提離職了」，坦言自己之所以能瀟灑下山，關鍵就在於「家裡有房」，貼文曝光後隨即掀起熱議，也釣出不少過來人分享自身經歷。

一名網友日前在Dcard以「下山速度能有多快」為題發文，開心分享自己終於決定離開台積電，已正式提出離職申請，預計10月中旬正式「下山」。原PO透露，自己在台積電撐了2年8個月，如今終於來到極限，忍不住興奮直呼「爽啦！」，更坦言之所以能做出離職決定，是因為自己是台北人，家中已有房子，不必承擔離職後的居住壓力。

貼文曝光後，也釣出大批自稱「過來人」的網友分享下山經驗，不少人笑虧原PO待得還不算久，「你這算慢的，有人試用期就下山了，不夠快」、「太慢了，聽過不到一週」，甚至有人透露自己與原PO可能是同一梯，「看來是同一梯，恭喜，我九月下山的，2.7Y」。另有網友分享離開台積電後的感受，「恭喜！我也下山不久，系統廠真的輕鬆很多」，也有人笑稱「恭喜畢業，只有待過裡面的人才會能理解下山的快樂」，引發不少共鳴。

此外，也有一名自稱2021年離開台積電的前員工分享自身近況，透露跳槽至外商後，工作與生活取得更好的平衡，生活品質也明顯提升。他表示，目前「平均每天工時3小時」，下班後有更多時間投入個人興趣與休閒活動，包括露營、玩樂器、騎重機，甚至還能「約妹子運動」，忍不住直呼「好不快樂」，讓不少網友羨慕不已。

對於原PO選擇離開台積電，不少網友也紛紛表示認同，認為若沒有經濟上的迫切需求，未必需要為了高薪承受高壓工作環境，「給你1000個讚，不缺錢有底氣，何必上山當奴才給人家糟蹋？」、「家裡有房真的完全不用來神山，傷身體而已，何必呢？除非是想挑戰極限」、「真的，不缺錢真的不需要到科技業被荼毒」。另有人以「圍城」形容台積電職場現況，「台積電就像圍城，裡面的人想出去、外面的（不怕死）想進去」，引發討論。

不過，貼文底下也有部分網友對原PO選擇離職感到可惜，認為若繼續留在台積電，或許能累積更多資產，「原本你可以在台北再買一間房」。另一方面，也有仍在「山上」工作的網友吐露自身心聲，留言「恭喜解脫，最近也在想要不要離開了，每天上班都會哭...感覺撐不下去了」，透露高壓工作環境下的無奈。